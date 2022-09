LIVE. Red Flames zonder Cayman en De Caigny op zoek naar WK-kwalificatie, maar kansen worden gemist

Red Flames INTERVIEW. Ives Serneels, de architect van succes van Red Flames: “Ik heb geen ego, maar ik mag wel zeggen dat ik de voorbije jaren iets gereali­seerd heb”

Ja, het was historisch maandagavond. En ja, er waren tranen bij. CEO Peter Bossaert appte: “Voor de Red Flames en de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in ons land! Zo belangrijk. Al die tranen van geluk. Het is echt prachtig.” De Flames spelen vrijdag de kwartfinale, met coach Ives Serneels (49) als de architect van dat succes. Hij heeft het bouwmateriaal geleverd in 2011. Serneels, bouwheer, architect, aannemer en metser. “Ik hoop dat heel België vrijdagavond op straat staat of in de cafés zit voor de Red Flames. Dan is het aan ons om hen te laten genieten.”

