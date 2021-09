LIVE. Red Flames gaan rusten met 2-0, en daar mag Albanië nog tevreden mee zijn

Vrouwenvoetbal ‘Tessade­pen­den­cia’: Wullaert scoort er weer vier voor Anderlecht, een luxe en last tegelijk

11 september 4-0, vier keer Wullaert. Ze zit aan 7 doelpunten en 2 assists in 3 wedstrijden. Sarah Wijnants doet het goed als linksbuiten. Amber Maximus werkt hard maar is vooral zelf ongelukkig omdat ze zoveel kansen laat liggen. Na het vertrek van De Caigny houdt Wullaert in haar eentje de aanvalslinie van paars-wit in leven.