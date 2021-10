LIVE. Belangrijk duel in Oslo: blijven Red Flames ook tegen topland ongeslagen in WK-kwalificatie?

Vrouwenvoetbal Orde op zaken: Anderlecht-vrou­wen maken gehakt van titelcon­cur­rent Standard

25 april Eerst iets over de context. Standard is al een paar jaar de enige die met Anderlecht consequent concurreert om de titel. De Super League is dus een titelduel, geen titelstrijd. Op de openingsspeeldag wint Anderlecht 2-0, tijdens de terugronde 0-5 en nu 6-0. Standard knockdown en twee keer minutenlang knockout. Het duel is beslist.