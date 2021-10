LIVE (19u). Blijven Red Flames ook tegen topland Noorwegen ongeslagen in WK-kwalificatie?

Red Flames Red Fla­mes-bondscoach Serneels voor duel tegen Noorwegen: “We hebben een goed plan”

25 oktober In Noorwegen spelen de Flames hun vierde wedstrijd in de WK-campagne. Ze staan met 7 punten op 1 in de tussenstand. Evenveel als Noorwegen, maar een beter doelsaldo. Verliezen in Noorwegen terwijl Polen wint van Albanië en de Flames zijn ineens weer derde. Hoeft niet te gebeuren, volgens Justine Vanhaevermaet en bondscoach Serneels.