Lenie Onzia hing schoenen aan de haak, maar is het leven als trainster al goed gewoon: “Switch maken ging vrij makkelijk”

Red Flames Onze Red Fla­mes-wat­cher ziet dat het menens is voor belangrijk duel in Oslo: “De toekomst zal professio­neel zijn of niet zijn”

Vanavond thuis tegen Kosovo, dinsdag in Noorwegen. Straks wordt het normaliter een doelpuntenfestijn. Maar in Oslo is het menens. Onze Red Flames-watcher Dirk Deferme ziet dat bondscoach Serneels voor dynamiek moet zorgen om aan het target van het management te voldoen: “Wie tekortschiet wordt niet geselecteerd. Wie flirt met de ondergrens zit in de gevarenzone.”

21 oktober