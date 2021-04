KIJK LIVE (18u). Red Flames oefenen tegen Noorwegen

Vrouwenvoetbal Anderlecht-speel­ster De Neve: “Fysiek zijn we beter dan Standard”

6 september Laura De Neve - kapitein van Anderlecht, 38 interlands - is terug zonder dat ze echt weg was. In haar heup werd er te veel bot aangemaakt met lokaal een scheur als gevolg. Op 25 mei werd De Neve geopereerd en zaterdag, op de eerste speeldag van de nieuwe competitie, stond ze er ineens terug. Eén maand sneller dan verwacht.