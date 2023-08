KIJK. “Je laat me wenen met die vraag”: voetballegende Marta houdt emotioneel betoog op persbabbel

VROUWENVOETBAL Op bezoek bij de vijf Flames van Fortuna: “Als we in de top drie eindigen, mogen we met zijn allen naar Barcelona”

“Hey Féli, je weet toch dat je over een paar maanden echt Hollands zal klinken?” “Ze zeggen regelmatig dat ze me niet kunnen verstaan”, reageert Féli Delacauw uit Snellegem, West-Vlaanderen, terwijl ze een bal hoog houdt met twee Nederlandse ploeggenotes. “Binnenkort verstaan wij jou niet meer”, roepen we. “Zal niet gebeuren”, zegt ze snel. Delacauw was de eerste Belgische die in Sittard tekende. Drie dagen later, op 27 mei, volgde met de slogan From Princess to Queen Tessa Wullaert. Intussen zijn ze met vijf bij de club uit Nederlands-Limburg. Want na Wullaert volgden nog Diede Lemey, Jarne Teulings en Isabelle Iliano.