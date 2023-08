KIJK. “Je laat me wenen met die vraag”: voetballegende Marta houdt emotioneel betoog, Brazilië uitgeschakeld

Veel groter dan Marta komen ze niet in het vrouwenvoetbal. De Braziliaanse is op haar 37ste in de herfst van haar carrière beland. Op haar zesde WK - waarin Brazilië de groepsfase niet overleefde - deed een vraag in de perszaal haar losbranden in een pakkend en vurig betoog waarbij ook een traan te pas kwam. “Twintig jaar geleden wist niemand wie ik was.”

Was dit het einde voor Marta? Brazilië is uitgeschakeld op het WK vrouwenvoetbal na een 0-0 tegen Jamaica. Het was van moeten voor de Braziliaanse vrouwen. De Seleçao won de eerste groepsmatch met 4-0 van Panama, een 0-1-nederlaag tegen Frankrijk zette de dingen op scherp. Een scoreloos gelijkspel bleek onvoldoende.

Het WK-doek valt daarmee voor Marta. De partij tegen Jamaica was het wellicht de laatste WK-match uit haar carrière. De Braziliaanse is topschutter aller tijden op het WK voetbal met zeventien doelpunten. Op haar 37ste joeg ze op een extra roos, maar tegen Panama, Frankrijk en Jamaica wilde het niet lukken.

In aanloop naar het cruciale duel tegen Jamaica ging ze nochtans de wereld rond. Hoe ziet Marta haar nalatenschap na wat gezien haar leeftijd meer dan waarschijnlijk haar laatste WK wordt? De Braziliaanse brandde los in een pakkend en vurig betoog waarbij ze zichzelf tot tranen toe bewoog.

“Weet je, toen ik begon met voetbal. Dan had ik geen idolen in het vrouwenvoetbal. Er waren er geen. Hoe kon ik er hebben? Er was geen aandacht voor voetballende vrouwen. Hoe kon ik begrijpen wat ik moest doen om het tot de nationale ploeg te schoppen?”

(slikt) “Twintig jaar geleden wist niemand wie Marta was toen ik aan mijn eerste WK begon. Zoveel jaar later zijn we hier met z'n allen rolmodellen voor vrouwen over de hele wereld, niet alleen in het voetbal. Mensen stoppen op straat en houden me tegen om te zeggen dat hun dochter naar mij opkijkt.”

“Ik zie hier ook veel vrouwelijke sportjournalisten. Vroeger was dat niet het geval, ik vind dus dat we met zijn allen een deur hebben geopend naar meer gelijkheid”, aldus Marta. “Je hebt me doen wenen met je vraag, (lacht) maar ik hoop dat ik daarmee de vraag heb beantwoord.”

Marta, de grootste aller tijden Tussen 2006 en 2010 was ze vijf jaar op rij wereldvoetbalster van het jaar. In 2018 kwam daar op 32-jarige leeftijd nog een gouden bal bij. Het hoeft dus niet te verbazen dat Marta - voluit Marta Vieira da Silva - gezien wordt als de grootste voetbalster aller tijden. De Braziliaanse voetbalde in haar carrière vooral in Brazilië en de VS, al waren er ook passages in Zweden. Marta kwam 174 keer uit voor de Braziliaanse nationale ploeg en scoorde daarbij 115 goals. Het huidige WK is haar zesde, maar wereldkampioen werd ze nooit. In 2007 kwamen de Brazilianen er onder haar leiding dichtbij, maar de finale werd verloren van Duitsland. In 2016 was Marta ook een van de acht Brazilianen die de olympische vlag droeg bij de Spelen in Rio. Als spits werd ze qua spelstijl vaak vergeleken met mannelijke collega’s als Ronaldo en Pelé, die laatste noemde haar ooit de vrouwelijke versie van zichzelf. Volledig scherm © AFP

