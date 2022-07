Kapitein Tessa Wullaert kijkt uit naar match tegen Zweden: “Het is onwerkelijk dat wij in de kwartfinale staan. Want soms is het echt David tegen Goliath”

EURO 2022 VROUWEN Fla­mes-kapitein Tessa Wullaert mikt resoluut op de kwartfina­les: “We willen België helemaal meekrijgen”

Gisteren moest ze met bondscoach Serneels naar de UEFA-persconferentie, aan de stadiontour van woensdag deed ze niet mee. Kapitein Tessa Wullaert (29) woonde twee jaar in Manchester, een feest van herkenning wordt haar terugkeer niet. Wullaert is hier om de ernst van de zaak te onderstrepen. Want voor de Flames is dit de tweede helft van het belangrijkste jaar ooit. “We zijn hier niet om zomaar te kijken waar we geraken.”

10 juli