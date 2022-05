Justine Vanhaevermaet, Red Flame in Reading die aast op EK-revanche: “Als wij mindere dag hebben, hoor je direct: ‘Vrouwen kunnen niet voetballen’”

‘Accept No Limits.’ Dat is de slogan waar Justine Vanhaevermaet (30), Red Flame/globetrotter, naar leeft. Staat te lezen op een bordje in haar living, staat genaaid op haar nieuwste paar voetbalschoenen, afgetekend met een Belgisch vlagje. Het typeert de doorzetter in Vanhaevermaet. Een slimme, uitgesproken speelster op en naast het veld die tegenwoordig steeds vaker het doel weet te vinden. Nadat ze de deur van Anderlecht achter zich dicht trok, voetbalde ze achtereenvolgens (heel kort) in Duitsland en bij twee Noorse clubs. Sinds afgelopen zomer voetbalt ze in de schaduw van de Engelse hoofdstad bij Reading.

Straks is Vanhaevermaet er met zekerheid bij op het EK in ‘haar’ Engeland. Althans, als een blessure niet opnieuw roet in het eten gooit. Deze kwalificatie van de Flames was voor haar nog net dat tikkeltje emotioneler. In 2017 moest ze noodgedwongen afhaken voor het EK na een dramatische kruisbandblessure. “Sinds die blessure sta ik veel sterker in mijn schoenen”, aldus de middenveldster. “Het motiveert om alles uit mijn carrière te halen.” Een terugkeer naar België staat nog niet meteen op de agenda, verloofde Thomas - die bij Club Brugge werkt - zal nog even geduld moeten uitoefenen.

In Engeland is Vanhaevermaet trouwens profspeelster, iets wat in België nog zeldzaam is in het vrouwenvoetbal. De fysiotherapeute van opleiding hoopt dan ook dat de Flames en de Duivels over de hele lijn op een gelijke manier behandeld kunnen worden. “Op veel vlakken zit het al goed, maar qua verloning hinken we nog achterop. Al begrijp ik wel ergens dat dat met resultaten moet komen.” ‘Accept No Limits.’

Volledig scherm © BELGA