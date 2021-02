Janice Cayman daags na ferme nederlaag Red Flames tegen Nederland: “Hier halen we meer uit dan uit een ruime overwinning tegen Litouwen”

Red Flames1-6. De Red Flames staan met beide voeten op de grond na een zware nederlaag in een oefenpot tegen Nederland. Toch moet het van zo’n wedstrijden komen, zegt Janice Cayman. “Alleen zo worden we beter.”

Nederland, the day after, hoe kijk je terug op de wedstrijd?

“1-6 is natuurlijk een zware uitslag. De ontgoocheling overheerst, maar ik denk dat we hier vooral uit moeten leren. De match heeft aangetoond dat er nog wel degelijk verschillen zijn met topploegen als Nederland. En dat er voor ons nog een weg af te leggen valt vooraleer we echt met zo’n landen kunnen concurreren.”

Je zei het zelf al en de Twitter-account van de Flames zei het ook: a lot to learn from this. Wat moeten jullie meenemen uit een 1-6-nederlaag?

“Dat we op zo’n niveau toch vooral aggressiever in de wedstrijd moeten staan. Op een sportieve manier, bedoel ik dan. We moeten ook proberen om tactische problemen die ontstaan tegen tegenstanders van dat formaat sneller op te lossen. We deden een uur goed mee, maar daarna kenden we een zwak moment en lieten we het lopen.”

Volledig scherm © Photo News

Mentaal moeten jullie dus nog stappen zetten om dipjes tegen landen als Nederland en Duitsland te voorkomen?

“Dat het op het uur even fout liep met drie goals kort na elkaar is volgens mij een combinatie van factoren. Ik denk in de eerste plaats inderdaad ook aan het mentale en het juist in positie blijven staan. Net voor het uur scoorden we de aansluitingstreffer. We hadden even hoop en dachten dat we de flow te pakken hadden om iets neer te zetten. Net dan kregen we een doelpunt tegen op een stilstaande fase, waarvan we op voorhand hadden gezegd dat ze belangrijk waren. Dat is jammer en dat zorgde voor een domper.”

De match van gisteren heeft vooral aangetoond dat er nog een flink verschil is tussen meedoen op een EK en meedoen voor de prijzen op een EK.

“Klopt. Het is aan ons om hard te blijven werken en die kloof te proberen dichten. Maar het is belangrijk om wedstrijden op topniveau met zo’n intensiteit te spelen, alleen zo worden we beter.”

Volledig scherm © Photo News

Is het dan niet zaak voor sommige Flames om in clubverband weer het buitenland op te zoeken?

“Voor mij heeft die stap naar het buitenland altijd goed gewerkt, maar iedereen moet dat natuurlijk voor zichzelf uitmaken. Misschien is het ook belangrijk om de Belgische competitie sterker te maken, want op dit moment heeft een ploeg als Anderlecht weinig uitdaging. Als meer teams aan hen kunnen tippen, dan krijg je automatisch ook betere wedstrijden op een hoger niveau. Maar voor we zover zijn, moeten er in België echt wel nog grote stappen worden gezet.”

Hoe trekken jullie nu naar de wedstrijd van zondag tegen Duitsland, nummer twee op de FIFA-ranking?

“We gaan eerst nog eens de evaluatie maken van de match van gisteren. Zwakke momenten moeten we absoluut vermijden om een volledige wedstrijd te challengen. Op zich zijn we blij met zo’n matchen. We halen veel meer uit een nederlaag tegen Nederland dan een ruime overwinning tegen pakweg Litouwen.”

Volledig scherm © Photo News