“Hype rond Flames blijft uit”: één maand voor EK amper 1.800 tickets verkocht, pakketreizen zijn geschrapt

Vrouwenvoetbal Tessa Wullaert viert haar honderdste cap bij Red Flames: “Een WK als ik 34 ben, dat kan nog”

Na de wedstrijd van vanavond tegen Albanië hebben drie vrouwen 100 of meer interlands. Janice Cayman (32) zit dan aan 114. Aline Zeler (38) is gestopt en komt aan 111. Tessa Wullaert (28) is onze jongste voetbaleeuweling. Wullaert verbloemt niks. Wat je ziet is wat je kan krijgen. Hier zijn honderd interlands, én 50 doelpunten, in een paar mijlpalen.

21 september