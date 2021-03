Gouden Schoen De Caigny verlaat Anderlecht en trekt naar Duitse topclub Hoffenheim: “Het plaatje klopt”

Deze transfer staat Tine De Caigny, die einde contract was bij Anderlecht, toe om prof te worden in misschien wel de beste competitie van Europa. Zelf kijkt ze uit naar de overgang. “Ik voel me er klaar voor”, aldus De Caigny in een eerste reactie. “Dit is een goeie stap in mijn ontwikkeling, ik hoop dat ik bij Hoffenheim nog beter kan worden als speelster. Ik wilde enkel vertrekken bij Anderlecht als het volledige plaatje klopte, dat is bij Hoffenheim het geval.”

“Ik wil mijn makelaars (Tom van Watermeulen/Quadrans Football Management, red.) bedanken voor de steun en de vlotte onderhandelingen”, vervolgt De Caigny. “Ook Anderlecht mag ik niet vergeten. Ik zal tot de laatste dag alles geven voor de club en hoop dat we kampioen kunnen worden.” Die kans is groot: Anderlecht staat ongeslagen aan de leiding in de competitie, De Caigny is er één van de absolute sterkhouders.

Tweede buitenlands avontuur

Voor De Caigny, die in Duitsland op haar eigen benen zal moeten staan, is het haar tweede buitenlandse avontuur. Eerder speelde ze voor Valerenga in Noorwegen, wat niet bracht wat ze ervan verwacht had. “Maar nu sta ik als persoon en speelster veel verder. De omstandigheden zijn helemaal anders, al besef ik dat ik me ook nu zal moeten aanpassen. Ik zal moeten bewijzen dat ik mijn plaats waard ben.” Daarnaast heeft De Caigny een verleden bij Club en Lierse.

De Caigny won in 2020 de Gouden Schoen als beste Belgische speelster. Bij de nationale ploeg is ze een vaste waarde. Tine zit aan 25 goals in 59 interlands bij de Red Flames, met wie ze in 2022 voor de tweede keer zal deelnemen aan het EK.

Bekijk: Tine De Caigny wint Gouden Schoen

Volledig scherm Tine De Caigny trekt naar Hoffenheim. © TSG 1899 Hoffenheim