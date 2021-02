“Genoeg gelachen”: de nuchtere kijk van onze Flames-watcher op de voorbije twee wedstrijden

Red FlamesDe Red Flames hebben in vier dagen tegen twee ploegen van de wereldniveau gespeeld. 1-6 tegen een dominant en briljant Nederland en 2-0 bij een dominant en saai Duitsland. Thuis verzopen en in Aken weer voorzichtig boven water gekomen. Gezien de ambities is dit een déconfiture voor het Belgische vrouwenvoetbal. Want déconfiture is tegelijk mislukking en ontnuchtering. Af en toe eens een detox is noodzakelijk.

Takkewijf!

Eén doel. Plezier, het is de slogan die commerciële partner BMW onder een foto met wat Flames laat afdrukken. Niet onder een foto van Oranje of Duitse vrouwen.

Welke Flame heeft gezien dat de Nederlandse doelvrouw Sari Van Veenendaal haar defensie verrot schreeuwde bij het enige tegendoelpunt? Wie heeft er al een Flame echt zien schelden tijdens een interland? En als er eentje dat toch doet en loopt te kankeren, wat denken de anderen dan?

Er wordt veel gelachen. Het zijn BFF’s, vriendinnen voor altijd. Maar plezier is geen doel, wel een leuke bijkomstigheid. Wedstrijdmentaliteit is een doel. Op zijn Hollands gezegd: durven schelden. Takkewijf! Gisteren, in Aken, was er meer ernst.

Natuurlijk wilden de Flames alles behalve afgaan of vernederd worden. Exact wat Barcelona moet gedacht hebben tijdens de wedstrijd tegen PSG. 1-4, en maar schelden. Barcelona was ooit sterker en beter dan die van Parijs. Ondanks al een paar stevige verwittigingen weet je dan niet wat je overkomt, als je die laatste van Mbappé ziet binnenvliegen. De bodem is ineens weg.

Het voordeel van de Red Flames is dat ze nooit beter waren dan Nederland en Duitsland. Ze zullen dat de eerste jaren niet worden. Er is nog een bodem, de enige weg is omhoog en vooruit.

Kwantumsprong

Goede tegenstanders, die heeft Serneels nodig. Van het niveau Zwitserland en beter. De voorronde voor het WK zal ook vooral laag geklasseerde tegenstanders opleveren.

Helaas. Je moet ze wel spelen. Gretig. Veel scoren en de tegenstand verpletteren. Wel fair maar niet lief. Na een 5-0 mag er al eens gelachen worden.

België scoorde veel in de EK-kwalificatiereeks en zo doen ook de groten dat bij de vrouwen. Kijk maar eens naar de doelsaldo’s. Dat van België is knap, dat van de toplanden ook indrukwekkend. Niet aflatende vraatzucht moet er zijn.

Af en toe moet er ook hard gebotst worden met de realiteit. Dan, na zo’n meetpunt, sta je oog in oog met al je werkpunten. 1-6 tegen Nederland. 2-0 in Aken. Auwch. Déconfiture.

De insiders bij de Voetbalbond en de vrouwen die voetbal kennen, wisten dat twee keer flink verliezen tegen de buren heel goed mogelijk was. Toch klonk het ook: “Tactisch en technisch zijn we even goed. Alleen fysiek zijn ze beter.”

Nou moe! Wofür hältst du mich? Het verschil was wel 8-1. Dan heb je op elk onderdeel een kwantumsprong nodig.

Beneliga en profs

Zei Jan Mulder bij Maarten Breckx: “Dit krijg je de eerste paar jaar niet meer goed.” In de zomer van 2019 werd de lat hoog gelegd: top 8 in Europa in 2023. Zo ligt ze beter: tweede ronde op het EK in 2022 en kwalificatie voor het WK in 2023. Nog nooit eerder gelukt en lastig genoeg. Laat ons niet te veel aandacht besteden aan de ranking. Wat er boven de Flames staat blijft nog even beter.

Heel graag ook snel een Beneliga. Een sterke competitie is een noodzaak. De Nederlandse clubs maken ook niks klaar in de Champions League. Samen sterker worden: vijf clubs uit Nederland en vijf uit België, een echte profcompetitie met playoffs en knokken voor meer televisie en reclamegeld. Toon de mannen de weg.

Noors model

Anderlecht, dat hier alles kapot speelt, traint veel te weinig. Het ging weerloos ten onder tegen Benfica in de Champions League. 1-3. Benfica verloor daarna 5-0 van Chelsea. Ajax en Twente geraakten al eens in de achtste finale maar of dat nog ooit lukt? PSV verloor dit seizoen twee keer 4-1 van Barcelona.

Een Belgische speelster zei tegen een Duitse: “Wist je dat bij ons niemand voltijds prof is?” In het Duits is dat Vollprofi. De Duitse lachte. Dat kon ze niet geloven. “Echt, we trainen allemaal ’s avonds. Na het werk of de studie”.

Van maximale trainingsarbeid word je zeker beter. Door ook nog in een sportwinkel te werken niet. Er zijn Belgische speelsters die snakken naar meer voetbalwerkuren.

Via de Noorse piste kan je zorgen dat een 25-tal Flames fullprof worden. In Noorwegen krijgen de internationals, mannen en vrouwen, een even groot salaris van de Noorse bond. Voetballers moeten alleen maar voetballen voor club en vaderland. Vraag aan Justine Vanhaevermaet (Lillestrøm Kvinner) hoe dat werkt. Voor de Duivels zijn dat waarschijnlijk apennootjes, voor de Flames een basissalaris.

Buitenland

De financiële gevolgen van corona en te weinig kwaliteit zorgen ervoor dat er geen enkele goeie buitenlandse club dringend een Belgische vrouw nodig heeft. Op het buitenland moeten wij niet rekenen.

Wie het vrouwenvoetbal liefheeft, moet de lat op de juiste hoogte leggen, bloedserieus en keihard ijveren voor een Beneliga en meer profs onder andere via het Noorse model. Er is genoeg gelachen.

