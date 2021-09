Football Talk. Genk tegen STVV zonder Bongonda - Kingsley Coman ondergaat operatie voor hartritmestoornis

Geen Bongonda tegen STVV

Racing Genk moet het komend weekend zonder Theo Bongonda doen in de derby tegen STVV. De stilist van de Limburgers werd gisteren tijdens de match tegen Rapid Wien vervangen bij rust met hinder aan de hamstrings. Hoelang John van den Brom hem zal moeten missen is nog afwachten, maar de match van zondag komt in elk geval sowieso te vroeg.

Volledig scherm Theo Bongonda. © AFP

Operatie moet hartritmestoornis bij Bayern-winger Coman verhelpen

Kingsley Coman is gisteren geopereerd aan zijn hart. De Franse international sukkelde met een hartritmestoornis, zo bevestigde zijn coach Julian Nagelsmann. “Coman is gisteren onder het mes gegaan. Zijn hartritme kende een lichte stoornis door een kleine extra slag. Op bepaalde momenten kwam hij een beetje adem tekort”, legde Nagelsmann uit. “Volgende dinsdag zal hij opnieuw cardiotraining doen en hij zal niet langer dan anderhalve tot twee weken out zijn.”

Coman (25) is al jaren een vaste waarde bij Bayern. Vorig seizoen was de Fransman in 39 wedstrijden goed voor acht goals en vijftien assists. Dit seizoen startte hij wel nog maar een keer in de basis, in de gewonnen Supercup tegen Dortmund (1-3). Deze week viel hij tegen Barcelona (0-3) in de Champions League acht minuten voor tijd in.

Volledig scherm Kingsley Coman. © Pool via REUTERS

Red Flames staan voor WK-kwalificatiematch in Poolse arena

De Red Flames zijn in Gdansk voor de eerste WK-kwalificatiematch. Polen heeft meer voetbalprofs in het buitenland dan België. "Een vuile ploeg", zegt kapitein Wullaert. Bondscoach Ives Serneels is geen volbloed Kempenaar maar af en toe klinkt hij zo. Als hij het over zijn ploeg heeft, zegt hij "de vrouwen”. Of vaker nog "de meskes". Ze zullen heel scherp moeten zijn in Gdansk.

Volledig scherm © Photo News

Ik heb schrik, coach. Geen goed gevoel.

"Ik ben blij dat je het zo stelt. Wij hebben zeker geen schrik, maar ik hoor mensen in mijn omgeving te dikwijls 'Polen' zeggen op dezelfde manier als Kosovo, Albanië en Armenië."

Zeven jaar geleden was het 1-4.

"Ik heb de groep maandag al een foto laten zien van het stadion waar we spelen."

De Baltic Arena. 42.000 plaatsen.

"Ik heb ze gevraagd of ze nog wisten waar we vorige keer speelden. In de provincie, geen sfeer, geen volk. Polen wil een stap zetten. Veel volk erbij, een sfeertje, intimidatie."

Volledig scherm © Photo News

Intimidatie?

"Dat is al van toen we vergaderden over de kalender. De Polen wilden niks toegeven. Uiteindelijk is er geloot. Nog nooit meegemaakt. Voor het eerst zijn we met drie voor de kwalificatie. Dat is nieuw. Noorwegen, Polen en wij. De derde in de groep heeft niks."

Wat kan je team helpen? Welke stappen hebben jullie gezet?

"Overdonderd door Zwitserland in het matchbegin. Dat keren en toch 4-0 winnen. Een lastige match in Roemenië en met 0-1 naar huis. Een paar jaar eerder zou dat niet gelukt zijn."

Volledig scherm © Photo News

Wat heb je opgestoken van die wedstrijden tegen betere ploegen? Het begon met 1-6 thuis tegen Nederland.

"Behoud de basis, gekoppeld aan 'keep it simple'. Verras jezelf niet. We gaan klaar moeten zijn of we hebben een probleem."

Blijven de ambities dezelfde? Top 8 in Europa, tweede ronde op het EK en voor het eerst naar een WK?

"Ze blijven dezelfde. Top 8, dat kan. Het EK hangt af van de loting. Nederland uit pot A en Zweden uit B, begin er dan maar aan. Op dat WK geraken is eigenlijk het allerlastigste, omdat iedereen het verwacht."

VIDEO. Davinia Vanmechelen: “Polen is een sterke ploeg”

Volledig scherm © Photo News