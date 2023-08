Falende toplanden, grote stunts en Nederland favoriet: wat we geleerd hebben uit de poulefase van het WK voor vrouwen

Met bittere tranen, na een puntendeling tegen Korea (1-1), sloot Duitsland gisteren haar poulefase af op het WK voetbal voor vrouwen. Net als voor de Mannschaft in Qatar vorig jaar zit hun WK er zo al na de eerste ronde op. En dat was niet de enige verrassing die het WK down under in petto had.

Wat een afgang in Brisbane gisteren voor de Mannschaft. De tweede op de FIFA-wereldranking en finalist op het EK van 2022 dat de (routine)klus niet kon klaren tegen het bescheiden Korea: het leek ondenkbaar voor grootmacht Duitsland, dat in 2003 en 2007 het WK nog won. Ook nu vlogen ze met grote titelambities naar Australië, waar ze meteen met 6-0 debutant Marokko afmaakten. Zes dagen later gaf Colombia hen een realitycheck - 1-2: hun eerste nederlaag ooit in de groepsfase - en zo zag Duitsland zich gisteren ineens genoodzaakt om te winnen om zich te kwalificeren voor de achtste finale.

Maar wat in theorie makkelijk hoorde te zijn, draaide in de praktijk op een nachtmerrie uit. De Koreaanse Cho schoof na zes minuten de 0-1 binnen. Alexandra Popp kon voor de rust dat verschil wel uitwissen maar een tweede treffer bleef vervolgens uit. En zo ging Duitsland er voor het eerst sinds de oprichting van het WK voor vrouwen in 1991 al in de poulefase uit. Afwachten op bondscoach Martina Voss-Tecklenburg dat gezichtsverlies overleeft. Haar tactische beslissing - ingegeven door een blessure - om van een vier- naar een driemansverdediging te switchen, bleek fataal.

Exit Duitsland dus en zij zijn niet de enigen die ontgoochelden: Brazilië ging er voor het eerst sinds 1995 uit na de eerste ronde, waarna wereldvedette Marta (37) besliste om er na zes WK’s een punt achter te zetten. Ook voor olympisch kampioen Canada was het WK vroegtijdig gedaan na een pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Australië. Wat bij kapitein Christine Sinclair een noodkreet ontlokte: ze noemde de uitschakeling een “wake-upcall” voor de Canadese voetbalfederatie die geen eigen vrouwencompetitie inricht en ook de nationale jeugdteams onvoldoende zou ondersteunen. Als dat niet verandert, zo waarschuwde Sinclair, dan gaan andere landen hen bijhalen of overtreffen.

Kan wel eens kloppen, want op het WK bereikten drie landen voor het eerst de knock-outfase van het WK: Marokko, Jamaica en Zuid-Afrika. Vier jaar terug ging Zuid-Afrika er nog glansloos en kansloos uit na drie nederlagen in evenveel wedstrijden. Maar nu zijn de ‘Banyana Banyana’, zoals hun bijnaam luidt, veel sterker en meer ervaren - niet voor niets werden ze in 2022 Afrikaans kampioen na winst in de finale tegen gastland Marokko. Afwachten of ze in de achtste finale een vuist kunnen maken tegen Nederland, de WK-finalist van 2019.

Dat Jamaica de achtste finales haalde, is dan weer een kleine stunt. De Reggae Girlz, pas 43ste op de ranking, stonden bij hun WK-debuut in 2019 nergens: één goal voor, twaalf tegen. Maar op dit WK konden ze Frankrijk en Brazilië op 0-0 houden om dan zelf met het kleinste verschil van Panama te winnen, dankzij een doelpunt van verdedigster Swaby. Straf voor een team dat zonder de hulp van Bob Marleys dochter Cedella jaren terug al zou zijn opgedoekt en nu weer crowdfunding nodig had om op het WK te raken.

In de achtste finale kruist Jamaica het pad van Colombia, dat een nieuwe ster heeft ontdekt: de 18-jarige Linda Caicedo. Op haar 14de al opgeroepen voor de nationale ploeg, een jaar later maanden buiten strijd met eierstokkanker. Enkele dagen na haar laatste chemokuur stond ze alweer op het terrein. Vorig jaar leidde Caicedo, die in februari een contract tekende bij Real Madrid en al complimenten kreeg van Carlo Ancelotti, haar land naar de finale van de Copa Américana voor vrouwen. Ze werd verkozen tot beste speelster van dat toernooi. Op dit WK werd ze de jongste speelster sinds Marta om te scoren op een WK. Tegen Duitsland leidde Caicedo, die op TikTok 1,2 miljoen volgers telt, de 1-2-zege in tegen Duitsland met de openingstreffer.

Topscoorster na de poulefase is evenwel Hinata Miyazawa, die viermaal scoorde voor Japan, dat het meest productieve team was na de poulefase met elf doelpunten. Opvallend was hun 4-0-zege tegen Spanje: een masterclass in efficiëntie. Japan had slechts 22 procent balbezit, kwam op de counter aan vijf doelkansen en benutte er daar vier van. De Nadeshiko - hun bijnaam wil zoveel zeggen als ‘ideale’ of ‘traditionele Japanse vrouw’ - ontpopten zich zo tot titelkandidaat. In 2011 wonnen ze het WK, in 2015 verloren ze de finale van de VS.

Japan is samen met Engeland en Zweden het enige land dat in de groepsfase een feilloos parcours aflegde. Voor Europees kampioen Engeland is dat toch opvallend, omdat ze liefst drie belangrijke speelsters zagen uitvallen door blessures: kapitein Leah Williamson, Fran Kirby en vedette Beth Mead, aanvalster van Arsenal en de vriendin van de Nederlandse topscoorster Vivianne Miedema, die ook het WK mist door gescheurde kruisbanden. Maar op het WK schittert er nu een andere international: Lauren James, 21 pas, en de jongere zus van de Britse international Reece James, verdediger bij Chelsea. In de eerste partij tegen Haiti begon James op de bank maar na haar invalbeurt werd duidelijk dat zij voor de nodige offensieve impulsen kon zorgen. James tekende al voor drie goals en drie assists - Nigeria weet wie ze in de gaten moeten houden.

Zweden, goed voor brons in 2019 en vice-olympisch kampioen, moet het in de achtste finale opnemen tegen titelverdediger Amerika. De VS, op zoek naar een derde opeenvolgende titel, ontsnapte tegen Portugal aan de uitschakeling toen een schot op de paal ketste (0-0). Hun prestatie kwam hen op kritiek te staan van ex-international Carli Lloyd die het voetbal van Team USA “flauw”, “ongeïnspireerd” en “gemakzuchtig” noemde. Het Amerikaanse team voetbalt niet zo dominant als voorheen, wat niet mag verrassen omdat er sinds 2019 in totaal 14 nieuwe speelster bij de selectie zitten. Oudgediende Megan Rapinoe (38) kan ook het verschil niet meer maken. De VS raapten ‘slechts’ vijf punten in drie matchen: hun slechtste resultaat ooit.

En zo zou het wel eens kunnen dat Nederland nog over de beste papieren beschikt om de titel te winnen. Oranje veegde, na hun 1-1 tegen de VS, Vietnam van het WK met een 7-0-zege: hun grootste WK-zege ooit. Zuid-Afrika wacht nu - en daar verloren ze nog nooit van.

