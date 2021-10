En plots doen de Flames het met nieuwe doelvrouw, Odeurs slachtoffer van “hogere eisen”: “Ik vecht mijn eigen gevecht”

Hogere eisen

De niet-selectie van Anderlecht-doelvrouw Justien Odeurs (44 caps) was bij de bekendmaking van de selectie vorige week niet eens nieuws. Ze is niet geblesseerd, speelde dit weekend met Anderlecht tegen Woluwe en hield de nul. Bondscoach Serneels gaf vorige week niet veel uitleg maar was wel duidelijk: “Ze voldoet op dit ogenblik niet aan de hogere eisen die door de sportieve staf aan de Red Flames opgelegd werden.” Fysieke parameters werden vooropgesteld, alles werd gecheckt, een paar speelsters flirtten met de ondergrens. Odeurs weet nu waar ze aan toe is. Serneels beloofde haar dat hij discreet zou blijven voor wat persoonlijke gegevens betreft. Zo hoort het. Er werden maandag op de persconferentie nog een paar vragen over gesteld. Serneels antwoordde wat er hierboven tussen aanhalingstekens staat. Voor het eerst werd de voorbereiding op een interland van de Flames even verstoord. Maar het stormpje was vandaag al uitgewaaid. Odeurs schreef op haar Insta (in het Engels): “Ik zal mijn uiterste best doen om alles te doen wat een international moet doen. Ik ben klaar om terug te vechten!” Nicky Evrard (40 caps) van AA Gent staat tegen Kosovo in doel.