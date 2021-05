Einde seizoen voor Red Flames Van Kerkhoven en Missipo? “Hoop dat niemand nog op dat veld moet spelen”

VrouwenvoetbalGent is Van Kerkhoven voor een hele tijd kwijt. Anderlecht moet Missipo zo goed als zeker voor de rest van het jaar missen. Misschien zit voor de twee Red Flames het seizoen er dus al op. RSCA won met 2-0 van Gent Ladies. Soms ligt een resultaat in de schaduw van de opgelopen lichamelijke schade.

Eén keer traint Anderlecht op het kunstgras in Schaarbeek. Op vrijdagavond, de dag voor de match tegen Gent. Het stadion van Crossing werd geregeld door David Steegen, het mannenteam speelt in het Lottopark. De beste vrouwenclub van het land heeft zelf geen huis, geen homeground. De voorbije jaren is er gespeeld op de kleine en de grote Heizel, in het Lottopark (voorheen Constant Vanden Stockstadion), in Liedekerke, Overijse, Neerpede, Tubize en Schaarbeek. Een vast onderkomen zou echt wel gepast zijn.

Of het kunstgras misschien de oorzaak was? Kan je niet uitsluiten volgens Johan Walem. Zeker een factor. Hij is zichtbaar bezorgd door de blessures van de twee internationals.

In een doorsnee duel van Laura De Neve en Ella Van Kerkhoven raken ze elkaar met de knie. Een paar minuten daarna verdwijnt Van Kerkhoven uit de wedstrijd. Ze had de vorige al gemist. Misschien moet ze nu wat langer aan de kant blijven. Na bijna twee seizoenen gesukkel, een operatie incluis, is ze nog lang niet helemaal terug.

“Ik hoop dat het meevalt. Morgen (maandag) wordt er een scan gemaakt. Misschien is het beter om even te rusten. Mijn lichaam is me heel duidelijk aan het maken dat het te veel is voor dit seizoen.”

Het zijn haar laatste weken in Gent. Volgend seizoen is ze weer van Anderlecht, dat staat nu vast.

Kassie Missipo moet door bonds- en clubcoach voor langere tijd gemist worden. Ze speelt op haar gekende manier: energiek. In een duel met Van Britsom blokkeert haar linkervoet in het kunstgras en verdraait ze haar knie. Ze zakt krijsend in elkaar. Vandaag laat ze weten dat ze hoopt “dat niemand deze competitie nog op dat veld moet spelen.”

Gent en Anderlecht weten dat Missipo geen janker is. Pijnlijke ernst. Eerste hulp en weggedragen door vier speelsters. De brancard geraakt te laat los van de muur. Missipo wordt in een ziekenwagen weggereden. Als de zwelling minder is, kan haar linkerknie verder onderzocht worden. Het is bijna zeker dat de kruisbanden gescheurd zijn.

Niet dat het een gevolg is van maar, sinds Gent voelt dat het tegen Anderlecht ook punten kan scoren, spelen die twee geladen wedstrijden. Gent weet dat het om de match te winnen eerst oorlog moet maken.

In een minuut drie kaarten. Wullaert wordt opzichtig gehinderd door Jaques, de felle van Van Belle staat snel neus aan neus met Wullaert. Ze duwen heen en weer, de rest komt tussen en ze krijgen allebei geel. Lindsey Van Belle wordt tijdens de pauze gewisseld. Ze was al eens rood geschorst tijdens de play-offs.

0-0 aan de rust. Drie gele kaarten en twee slachtoffers in één helft. Van Kerkhoven had een mislukte vrije trap van de lijn gekopt, Wullaert probeerde het een paar keer. De match moest nog beginnen.

Anderlecht begon in een bijgestuurde formatie aan de wedstrijd. Met Wijnants links, De Caigny rechts, Wullaert als midvoor en daarachter Jarne Teulings. Iedereen krijgt zo meer en vooral meer bruikbare ballen. Na het wegvallen van Missipo gaat Tine De Caigny op haar positie spelen, naast Charlotte Tison. Wijnants maakt heerlijk -hard plafondschot- 1-0.

Wullaert voelt zich uitstekend, weg van de buitenkant. “Als diepste spits? Dat zie ik ook voor de komende weken zeker zitten.”

Tessa Wullaert maakt haar 33ste doelpunt als ze een voorzet trapt vanaf de linkerkant. “Elke (Van Gorp) had geroepen. De bal was voor aan de tweede paal bedoeld. En hij waait binnen.”

2-0. Een goal die een assist had moeten zijn. Een voorzet op doel. De echte assist is van De Caigny. “Ik was blij dat ik eens op een andere positie mocht staan. Ik kwam meer in het spel. Zo was het tof voetballen. De coach content en ik ook.”

De Caigny én Wullaert tevreden. Anderlecht zal er zeker zijn voordeel mee doen.

Een paar uur later wint OHL van Standard en het is nu tweede op 7 punten van RSCA. Als Anderlecht de volgende thuiswedstrijd, in Schaarbeek op kunstgras, wint van Leuven dan is het kampioen.

UITSLAGEN

Anderlecht - Gent 2-0 OHL - Standard 2-1

RANGSCHIKKING

Anderlecht 34

OHL 27

Standard 24

Gent 23

