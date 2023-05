Einde aan historische reeks: vrouwen FC Barcelona lijden eerste puntenverlies na 62 (!) competitiezeges op rij

KIJK. Nicky Evrard neemt haar Gouden Schoen in ontvangst voor titelmatch tegen Anderlecht

Eindelijk heeft ze 'm gekregen, Nicky Evrard. Het sluitstuk van OH Leuven kreeg voor de cruciale wedstrijd tegen Anderlecht haar Gouden Schoen uit handen van onze vrouwenvoetbalwatcher Dirk Deferme. Evrard is de eerste doelvrouw ooit die de prijs in ontvangst mag nemen.