Diede Lemey al vier seizoenen top in Italië, maar bij Flames pas derde keeper: “Ik werk, wacht en hoop”

VrouwenvoetbalDiede Lemey uit Tielt is 24 en al sinds haar 13de eerste keeper. Ze begon bij tweedeklasser Egem, daarna ging ze naar Anderlecht en sinds 2017 speelt ze in de Italiaanse Serie A femminile. Eerste doelvrouw bij Verona, dan Atalanta en vandaag bij Sassuolo. Volgend weekend beginnen de vrouwen in Italië aan het tweede deel van de competitie.

In november 2014 werd ze voor het eerst geselecteerd voor de Red Flames. Ze was 17. Tot nu speelde ze amper vier keer met België. Vriendschappelijk. Lemey is de derde keeper van de Flames.

Haar tweede cap kreeg ze op de Cyprus Cup in 2017. België won daar met 4-1 van Italië. De nationale doelvrouw, Diede Lemey, speelde een opmerkelijke wedstrijd. “De Italianen vonden dat ik het geweldig had gedaan. Iemand contacteerde mijn management. Ik werkte het seizoen af in Anderlecht, was klaar met mijn studie en in de zomer vertrok ik naar Verona Women. Ik was er klaar voor en had er zin in.”

Volledig scherm Lemey als doelvrouw van Anderlecht. © BELGA

Diede Lemey is kleuterjuf. Tussen twee seizoenen staat ze wel eens in de klas. ”In Italië zijn alle vrouwen in de Serie A profs. Wel met een amateurstatus. Volgende seizoen zou dat veranderen. Dan gaan ze voor ons ook pensioensparen, dat is het verschil. Mijn diploma zal later zeker nog van pas komen.”

De drie voorbije seizoenen was Juventus Femminile telkens kampioen. Met Verona werd Lemey zevende, met Atalanta en vorig seizoen met Sassuolo vijfde. ”Nu staan we derde. Milan is tweede en Juve eerste.” Sassuolo doet het onverwacht heel goed. Met een heel jonge ploeg, Lemey is als 24-jarige bij de oudsten van het team. Om toch over wat meer ervaring te beschikken haalde Sassuolo Davina Philtjens (31) bij Fiorentina. ”Davina doet het heel goed. Ze is populair en altijd bij de besten. We hebben twee keer verloren. In Milaan met 2-0 en in Turijn met 4-0. We deden daar heel goed mee. We hadden de bal en ook wel kansen. Maar het verschil is ervaring. Milan en Juve kunnen een match afmaken, wij nog niet.”

Zowel Juventus als Milan moeten nog uit bij Sassuolo. ”Het is nog niet gedaan. Er zijn meer goede ploegen. Iedereen kan overal punten verliezen. Alles is nog open.” De eerste en de tweede in Italië kwalificeren zich voor de Champions League. Het zou voor Sassuolo en voor Diede Lemey heel veel betekenen. Zeker na een seizoen en een jaar dat heel veel eiste van zoveel sporters. ”Vorige zomer zaten wij de hele tijd in Italië. Trainen, trainen en nog eens trainen. Naar huis mochten we niet, de club was onze bubbel. We werden twee keer per week getest. Er waren geen oefenmatchen. De teams uit de lagere afdelingen werden niet getest en spelen tegen een ploeg uit de Serie A die je daarna ook in de competitie tegenkomt, doe je beter niet. De competitie begon door corona pas eind augustus.”

Sinds 27 december is Lemey al in Italië. De kerstperiode, tien dagen quarantaine incluis, heeft ze in België doorgebracht. Daarna, met Philtjens, weer naar Italië. Naar Reggio Emilia, aan de E45 tussen Parma en Modena. ”Davina en ik wonen niet samen. We zitten in een appartementsblok, wel vlak bij elkaar. We trainen al vanaf dag 1 na de kerstvakantie en respecteren het protocol. Eerst alleen en met voldoende afstand van elkaar, dan in kleine groepjes en daarna met het team trainen. Iedere week twee covid-testen, bloedafname en -onderzoek. Nieuwjaar vierden we in onze bubbel. Het was leuk maar je wil eigenlijk naar je familie.”

De Red Flames hebben een trainingskamp en twee wedstrijden midden februari. Als Lemey geselecteerd wordt komt ze naar België. Justine Odeurs en Nicky Evrard zijn eerste en tweede keeper. ”Ik zou zo graag eens in een wedstrijd laten zien wat ik kan. Ik wacht en ik werk en ik hoop. De staff beslist, de coach kiest.”

In Italië is ze zonder discussie eerste keeper. De doublures zijn twee Italiaanse vrouwen. Je moet als buitenlander heel goed zijn om binnenlands talent uit de ploeg te houden. Voor een doelvrouw is dat al helemaal niet evident: het is bikkelhard concurreren, telkens alles geven op training met als inzet een plaats tussen de twee palen.

Op 16 januari speelt Sassuolo tegen Empoli. Met Davina Philtjens, met het Maltese wonderkind Haley Bugeja en met Diede Lemey in doel. Op zoek naar de achtste overwinning van het seizoen en een derde clean sheet.

Volledig scherm Van l naar r: Wullaert, Cayman, Vanmechelen en Lemey. © photo_news