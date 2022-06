Deze 23 Red Flames mogen naar het EK in Engeland

Red Flames Met 28 Flames naar Engeland: welke vijf vallen er nog af voor het EK?

Coach Serneels heeft Shari Van Belle, Jarne Teulings, Marie Detruyer en Zenia Mertens gisteren uitgelegd waarom zij niet in aanmerking komen voor de EK-selectie. Maandag moet hij aan nog vijf Red Flames min of meer dezelfde uitleg geven. Morgen spelen ze in Wolverhampton een oefenmatch tegen Engeland, een van de toernooifavorieten. Maandag wordt de definitieve EK-selectie bekendgemaakt.

15 juni