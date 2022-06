Deze 23 Red Flames mogen naar het EK in Engeland: Serneels neemt Dhont, Missipo en Van Kerkhoven mee

Red FlamesHij was in pak, Ives Serneels. Mét das. Na het obligate “slecht geslapen, lastig weekend,” volgden de 23 namen per linie. Vijf speelsters hebben de (voorlopige?) selectie niet gehaald. Bastiaen, Onzia, Vande Velde, Janssens en Blom staan op de backup-lijst. Pas zondag moeten ze naar huis. Dan wordt de keuze definitief en laat UEFA geen aanpassingen meer toe.

Van de 28 is Jassina Blom de enige met een blessure. Ze was mits fit waarschijnlijk bij de selectie geraakt. Ze heeft een actie, scoort makkelijk en is tegen stugge teams, IJsland en Italië, in moneytime onbetaalbaar.

Met zijn keuze voor Van Kerkhoven, Missipo en Dhont selecteert de bondscoach drie speelsters met heel weinig of geen matchritme. “Die hebben zeker minuten nodig maar heel de staf heeft gezien dat zij heel veel progressie maken en gemaakt hebben.” We gaan ze dus zeker zien tegen Noord-Ierland, Oostenrijk en Luxemburg. Of ze kunnen starten tegen IJsland is niet zeker. Dat ze geselecteerd zijn, is zeker te verdedigen. Ze hebben ervaring en een surplus. Van Kerkhoven is de enige target-spits, Dhont een van de beste Belgische wingers en Missipo is een 100% ‘zes’.

De niet-selectie van Jill Janssens komt voor velen misschien onverwacht. “Ze is niet eerste of tweede of derde keuze op haar positie,” zegt Serneels. Dat heeft hij dan vastgesteld op training. Janssens (18) weet waar ze aan toe is. Zij is zeker een optie voor de toekomst. Haar eerste toernooi kan het WK van volgend jaar zijn.

Dit zijn de namen voor EURO 2022 in Engeland: Doelvrouwen: Evrard, Lemey, Lichtfus

Verdediging: De Neve, Deloose, Kees, Philtjens, Tison, Tysiak, Vangheluwe

Middenveld: Biesmans, Delacauw, Minnaert, Missipo, Vanhaevermaet

Aanval: Cayman, De Caigny, Dhont, Eurlings, Van Kerkhoven, Vanmechelen, Wijnants, Wullaert



Afgelopen donderdag speelden de Flames in Wolverhampton tegen Engeland hun eerste van vier oefenduels in aanloop naar het EK. Het EK-gastland won de oefenpot met 3-0, waarbij alle doelpunten in het laatste halfuur vielen. De komende dagen volgen nog drie oefenwedstrijden voor eigen publiek in Lier, tegen Noord-Ierland (donderdag 23 juni), Oostenrijk (zondag 26 juni) en Luxemburg (dinsdag 28 juni).

De Flames, die op de FIFA-ranking op de negentiende plaats staan, spelen hun eerste wedstrijd op het EK op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester).

