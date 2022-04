De vetpercentages van de Red Flames: “Alleen wie ermee te maken krijgt, ligt ervan wakker”

Red FlamesVanavond spelen de Flames in Kosovo. Het is de laatste kwalificatiematch voor de Wereldbeker tot september. Ga er maar van uit dat dit opnieuw een overwinning met de vingers in de neus wordt. Goaltje of vijf. Of nog meer. Al zal dat zonder Davinia Vanmechelen (22) zijn. Zij werd gepasseerd op basis van fysieke parameters.

Kosovo-België is meteen ook het einde van het laatste trainingskamp voor de aanloop naar het EK in juli. Er is al veel geschreven over de procedure om een grote groep speelsters terug te brengen naar 23. Dat is de selectie, inclusief drie doelvrouwen, die meekan naar Engeland. Er is concurrentie, alleen de besten zullen van de partij zijn. Grosso modo is er een peloton van 42 - het getal komt van de bondscoach - dat aanspraak wil maken op een ticket voor Engeland.

Ives Serneels en zijn staf zijn aan het doorselecteren. Vorig jaar zijn de fysieke en andere parameters al naar voor geschoven. Ze zijn internationaal getoetst. Uniek zijn ze niet. Maar wie heeft er, als het over de mannen gaat, ooit van gehoord? Daar lijken alleen sportieve criteria te gelden. Je leest ook nooit dat een Duivel fysiek tekortkomt.

Logisch, want dat zijn allemaal dik betaalde profs, terwijl de meeste vrouwen nog wat anders aan hun hoofd hebben dan voetballen. Voor dat voetbal doen ze alles, maar ze kunnen er niet van leven. De mannen worden voor een perfecte conditie begeleid om aan de vereisten van topsport te voldoen. Het gebeurt bij hun club. Bij de vrouwen in België is dat niet zo.

De Red Flames moeten met een keurgroep naar het EK. De allerbesten op ieder gebied.

Parameters en nieuwe lichting

Julie Biesmans: “Wij beseffen ook dat het naar de buitenwereld hard kan overkomen en het zal ook wel hard aankomen bij speelsters, maar iedereen staat erachter.” Biesmans (PSV) zei het op de eerste persconferentie van deze campagne. Davinia Vanmechelen (44 caps) was voor het eerst in 6 jaar, en helemaal fit, niet geselecteerd. Eerder had keepster Justien Odeurs bekendgemaakt dat ze niet meer voor de nationale ploeg zou spelen. De parameters bezorgden haar te veel stress. Daarvoor was ook zij al eens niet geselecteerd.

Davinia Vanmechelen (22, Standard) was pas nog speelster van de maand en ze maakte een paar mooie en cruciale goals. Zij was echt kwaad om haar niet-selectie. Ze had het via Instagram moeten vernemen. In eerste instantie was er geen contact tussen speelster en bondscoach. Vanmechelen had vaker al problemen met haar gewicht. In de periodes waarin dat niet zo was, “at ik niet” liet ze noteren.

Later kwam er wel nog een gesprek met de bondscoach die zelf echt ontgoocheld was omdat de speelster niet aan de selectienormen kon voldoen.

Uit het entourage van de Flames krijg je te horen dat alleen zij die ermee te maken hebben echt wakker liggen van vetpercentages. De cijfers zijn om privacyredenen vertrouwelijk. Al meer dan vijf jaar screent de nationale ploeg alle internationals. Rond kerst heeft Serneels de marsorder voor 2022, met de EK-eindronde en de kwalificatie voor de Wereldbeker, gemaakt. Hij hield zeker ook rekening met een nieuwe lichting waar hij heel sterk in gelooft. Jill Janssens (18), Hanna Eurlings (19), Jarne Teulings en Féli Delacauw (20) en Sari Kees (21), het is niet ondenkbaar dat zij in de selectie voor Engeland geraken.

De toegenomen concurrentie en de overtuiging dat de duelkracht en de fysieke paraatheid absolute vereisten op het internationale toneel zijn, zullen straks voor veel ontgoocheling zorgen. Na de 3 punten tegen Kosovo volgt in juni de definitieve selectie van de 23 in de laatste rechte lijn naar het EK in Engeland.

Volledig scherm Janice Cayman. © BELGA

