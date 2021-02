De Ronde Van Vrouwenvoetballand: hoe de Super League het danspaleis van Wullaert en co is

VrouwenvoetbalOnze Red Flames-volger Dirk Deferme rijdt de Ronde Van Vrouwenvoetballand. De etappe van gisteren bracht hem naar de Korbeekdamstraat in Oud-Heverlee. In de OHL Academy onder de banner #samensterk won Anderlecht daar met 1-8.

RECORDCIJFERS

Zoals Noa Lang en Club Brugge sinds de winter door de Jupiler League swingen, maken Tessa Wullaert en Anderlecht van de Scooore Super League hun danspaleis. Zij doen dat al sinds speeldag 2. RSCA is nu 12 speeldagen ver en het gaat eigenlijk alleen nog om de recordcijfers. Gisteren in Leuven incasseerden de Anderlecht-vrouwen hun derde tegendoelpunt. Ze hebben er drieënzeventig gemaakt.

Hulde aan de moderne voetbaltijden want dankzij kunstgras werd er gisteren niet in een modderpoel gebaggerd en kon Anderlecht zijn superieure klasse etaleren. Neen, niet saai maar wel heel vlot en gevarieerd tot aan de rust. En iets minder erna. Met de woorden van de altijd even strenge Wullaert: “We zijn veel gevaarlijker als team door bijvoorbeeld sneller vooruit te draaien en door voor nog meer beweging te zorgen.”

KORTE MOUWEN

De vrouwen van Anderlecht moesten zich gisteren om 15u30 melden in Neerpede. ’s Voormiddags leidde Wullaert nog een van haar GRLPWR-kampen in Brakel en kort na 18u nam ze met De Caigny het commando bij een onrechtstreekse vrije trap die Van Hamel hard en scherp binnenknalde. Ze trapte een lange hoekschop en opnieuw kon Van Hamel fors en met succes schieten. Met Deloose zette Wullaert iets in elkaar langs rechts. Deloose passte haarzuiver naar Wijnants bij de tweede paal. 0-3 in 20 minuten, je kan maar opschrijven wat je ziet.

Kort contact met het Lotto Park leerde dat het daar bij de mannen heel triest 0-0 was. De Loose en Wijnants speelden in shirts met korte mouwen en zonder handschoenen, er viel regen en sneeuw in de koudste mix en op de parking stonden zowaar een vijftiental supporters met paraplu’s. Je kan ze daar ondanks corona niet weghouden.

ANDERE DIMENSIE

De tweede helft was anders. Minder goed dus. Ook al maakte Anderlecht er nog vijf. Sakina Ouzraoui, die ook nog zaalvoetbalt, pingelde er twee binnen. Laura Deneve schoot twee vrije trappen rechtstreeks in doel. De eerste draaide ze in de bovenhoek, de tweede liet ze fijn over de muur vallen. De variatie viel op. “Er was ook wat geluk mee gemoeid,” geeft Deneve eerlijk toe. Haar linker is een wapen voor Anderlecht en vaderland. Deneve kan elke doelvrouw problemen bezorgen.

Het zevende doelpunt van de avond, na assist van De Caigny, was de 27ste van Tessa Wullaert. De cijfers voor de topscorer in de vrouwencompetitie gaan dit seizoen naar een andere dimensie. In 2016/17 maakte Sanne Schoenmakers voor Standard 26 goals, Ella Van Kerkhoven scoorde in 2017/18 in totaal 29 keer voor Anderlecht. Zonder ongelukken zal Wullaert het record binnenkort al verbeteren en na de play-offs zal er een bijna astronomisch getal op de erelijst staan. Ook bij de assists, al wordt dat klassement nog niet officieel bijgehouden.

EN OHL?

Op de vorige, de inhaalspeeldag, won Anderlecht met 4-0 van OHL. Nu maakte paarswit dubbel zoveel goals. Leuven probeerde zijn aanvalsspel te verzorgen door bijna permanent drie vrouwen voorin te houden. De rest bleef zo compact mogelijk onder de bal.

Er zit veel jong talent in Leuven en die zullen het YLA Club Brugge en Gent en Genk Ladies zeker lastig maken in de strijd om de vijfde play off-plaats.

In de toegevoegde tijd maakte Detruyer een doelpunt voor Leuven. Haar kopbal was voor Odeurs niet te pakken. Anderlecht is outstanding en wie tegen hen scoort, maakt nieuws. Marie Detruyer (17) gisteren en Frieke Temmerman en Jody Vangheluwe voor YLA Club half oktober.

De Ronde Van Vrouwenvoetballand is volgend weekend in Genk.

