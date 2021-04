De Ronde van Vrouwenvoetballand, deel 6: Gent Ladies op een punt van Standard

RSC Anderlecht 10-0: Tessa Wullaert blinkt uit met zes goals voor Anderlecht Women tegen KRC Genk

8 november De Anderlecht Women blijven als een sneltrein door de competitie razen. Tegen Genk, het nummer vijf van de tien clubs in de Super League, werd het maar liefst 10-0. Tessa Wullaert, topaankoop van paars-wit, nam zowaar zes goals voor haar rekening. De openingsgoal, maar ook nummer vier, vijf, zeven, acht en tien. Tine De Caigny, een andere Red Flame, was goed voor een hattrick. Stefania Vatafu scoorde de andere Anderlechtgoal. Anderlecht laat geregeld monsterscores optekenen: recent nog 9-0 tegen Aalst, 0-7 in Charleroi, of de voorbije week 8-0 tegen het Noord-Ierse Linfield in de Champions League. In de stand van de Super League gaat Anderlecht met 18 op 18 op kop, voor AA Gent en Standard. Club YLA is het nummer vier.