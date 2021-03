De Ronde van Vrouwenvoetballand, deel 5: AA Gent heeft alles om vicekampioen te worden

Voetbal Dirk Deferme juicht het beleid in ons vrouwen­voet­bal toe: “In 2023 weten de Red Flames waar ze staan”

14 september In aanloop naar de twee EK-kwalificatieduels van de Red Flames, zag Dirk Deferme hoe Janice Cayman speelde én scoorde voor de Franse topclub Lyon. Onze watcher van het Belgische vrouwenvoetbal maakt meteen de overstap naar ons land en ziet hoe er hier een visie, plan en beleid is. Vrijdag spelen de Flames thuis tegen Roemenië, vier dagen later is er de topper in en tegen Zwitserland. Twee interlands live te zien op VTM 4 en HLN.be.