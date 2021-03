De Ronde van Vrouwenvoetballand, deel 4: Anderlecht moet zwoegen bij AA Gent, maar wint wel

Met namiddagvoetbal van voor er overal elektrisch licht was, kom je in de buurt van de oorsprong. Zoals de sport bedoeld is. Vertier en vermaak op een halve dag dat er niet gewerkt wordt. Toch moet je voor een slappe pot met de bal op zaterdag niet in Gent zijn.

KAAG Ladies speelt in het kleine stadion van Koninklijke Racing Club Gent. Een tribune met 500 zitplaatsen en een veld met de afmetingen van dat in de Ghelamco. Een idee van Hein Vanhaezebrouck. Op dit veld wordt niet getraind. Ook een idee van HVH.

Toch ligt het iets te hard. Hard en droog, daar werd door een paar speelsters over geklaagd.

Een gezellig klein stadion combineren met het bezoek van de beste vrouwenploeg van het land zorgt dat de entourage van de twee selecties overal in de tribune zitten. Daar bovenop: zeven fotografen, een paar camera’s voor de match, een crew van drie die MNM-vedette Dorianne Aussems volgt en veel regionale pers want er is al tijden nergens amateurvoetbal. Peter Balette is er ook. En Francky Vandendriessche, de keeperstrainer van de Buffalo’s. Het is geen volle bak maar dichter in de buurt van een echt voetbalevenement kan je niet geraken.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Gent speelt met overgave en overtuiging. Dat resulteert in het geloof dat zij dit seizoen de eerste ploeg kunnen zijn die Anderlecht punten zal afpakken. Er zijn maar twee wegen naar dat succes: de nul houden of evenveel doelpunten maken. De positieve spirit, de drive en de werklust houdt Gent vol tot het einde. Fysiek maken ze het waar.

“Geen schrik, he!” Nicky Evrard roept het en dat is tot in de wijde omgeving te horen. Gent heeft sterke speelsters, Flames en buitenlanders met wat ervaring.

Evrard inspireert zeker de lichtgewicht-vleugelbacks. Lyndsey Van Belle (17), de zus van de geblesseerde Red Flame Shari, speelt fris en blijft cool. Niet onder de indruk.

Shari Van Belle: “Ja, zo is ze. Zelfzeker. Ze staat er.” Aan de linkerkant speelt Rkia Mazrouaï (18). Ze komt uit Nederland en speelt voor de Marokkaanse nationale ploeg. Ze doet het heel goed, stevig tegen Wullaert en zeker de helft van de keren komt zij als winnaar uit het duel. Het is 0-0 aan de rust. Dat kon dit seizoen alleen Standard in het Lotto Park op de eerste speeldag.

Geen schrik? Alle billen gaan dicht bij Anderlecht kort na de koffie. Van Kerkhoven mist aan de eerste paal. De Nederlandse Lobke Loonen doet het beter bij de tweede paal. Odeurs pakt een heel moeilijke bal.

Gent heeft blijkbaar iets met Nederlanders. Er zijn er zes. Vier, Meijerink, Eyken, Mazrouaï en Loonen, wonen samen op een appartement. “Wij betalen dat,” zegt voorzitster Dominique Reyns. “Ergens willen we nog altijd een familieclub zijn.” Jolet Lommen woont samen met haar vriend in Gent. Doelvrouw Van Der Klooster rijdt vaak heen en weer want ze woont opnieuw bij haar ouders in Arnemuiden, Zeeland.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Waarom wint Anderlecht uiteindelijk toch? Omdat ze individueel technisch de beste voetballers hebben. De zuiverste actie: Wullaert loodst Deloose naar de achterlijn, die maakt de juiste hoek naar Stefania Vatafu en zij duwt de bal ijskoud en zuiver in de hoek. De beste vrouw op het veld scoort, iets meer dan een uur gespeeld.

Gent was sterk, echt competitief.

Shari Van Belle: “En, we hebben nog redelijk wat geblesseerden. Kapitein Vanwynsberghe, Meijerink, Eyken is niet helemaal 100% en ik zit ook nog in de tribune.” Terwijl Ella Van Kerkhoven blijft zeggen dat zij nog niet top is na haar operatie. Misschien kan Gent het Standard lastig maken voor de tweede plaats. Volgende week spelen ze hun laatste reguliere competitiewedstrijd in Luik.

Ella Van Kerkhoven: “De ambitie is om iedere match te winnen en vooral om elke match vooruit te gaan. Beter doen. We zijn een jonge ploeg.”

Een paar minuten nog. Van Hamel neemt een bal helemaal verkeerd. Odeurs haalt de lastigste van heel de match van onder de lat.

Het is bijna 16u en 0-1. Anderlecht wint weer. Het heeft het maximum, een speeldag voor het einde van de reguliere competitie. Ze reageren enthousiast op de overwinning.

Wie het allemaal gezien heeft, de voorbije weken, stelt vast dat het stroever draait.

Wullaert is streng: “Niet goed, nee. Onze 4-3-3 kwam tekort tegen de vier op het middenveld van Gent. In balbezit geraakte alleen Vatafu eruit.”

Heleen Jaques was heel sterk tegen Tine De Caigny.

De Caigny: “Onze lastigste match. Zoveel ballen heb ik niet gekregen. Dan is het moeilijk om in de match te geraken. Maar dit type wedstrijden vind ik beter. Beter voor de competitie en dan wordt het ook wat spannender.”

Eindelijk: een match voor Anderlecht. Een les in echt competitievoetbal. Zo zou het ieder weekend op alle velden moeten zijn. KAA Gent Ladies heeft laten zien hoe het moet. En dat het kan.

Volledig scherm © Geert De Rycke