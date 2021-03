De Ronde van Vrouwenvoetballand, deel 3: Anderlecht klopt Club Brugge eenvoudig en Gent wint met RSCA-score

VrouwenvoetbalOp zijn Ronde Van Vrouwenvoetballand was Red Flames-commentator Dirk Deferme vrijdag in Tubeke. Hij zag wat goed en minder goed was en volgde ook, samen met ongeveer alle anderen op de tribune, hoe Ella Van Kerkhoven 50 kilometer verderop met AA Gent Charleroi deed daveren.

Derde etappe in de Ronde Van Vrouwenvoetballand. Tubeke, het huis van de Belgian Football Association, alles is van de Bond en van het vaderlandse voetbal. Hier spelen de Anderlechtvrouwen hun thuiswedstrijden. Vandaag tegen Club YLA Brugge, een uitdager, een vrouwenteam dat de pretentie moet en mag hebben om ook ooit een titelkandidaat te worden.

Het is koud. Er is nog altijd die pandemie waardoor er meer deelnemers dan kijkers zijn. De verhalen in de tribune zijn die van de insiders. Je hoort ze ook allemaal. Over dorps- en vriendjespolitiek en je weet weer waarom snel professionaliseren en meer werken op de club de enige weg vooruit is. Een profclub in het buitenland traint ruim 50% meer. De vrouwen spenderen daar uren langer op de club. Voor recuperatie, fitness en groepstrainingen.

Anderlecht wint. 5-0 tegen de derde in de rangschikking. 5-0 en toch niet helemaal een eitje. Brugge speelt met een andere spirit dan de de meeste tegenstanders en ze houden dat 90 minuten vol. Het is van moeten want een felle Leo-langs-de-lijn-Van-der-Elst is ook de ganse match heel scherp voor zijn ploeg en voor de ref. Club komt aan een paar kansen, Odeurs moet wat ballen pakken maar niks lastigs. Ze hebben twee goeie vleugelbacks, Vangheluwe en Iliano en ze hebben vooral Marie Minnaert. Pas twee jaar bijgetekend in Brugge.

Het verschil blijft toch kwaliteit. De Flames van Brugge zondigen vaker tegen de techniek dan die van Anderlecht. Ze zetten allemaal druk, spelen kort maar als ze de bal hebben zijn ze die heel snel weer kwijt of ze prutsen hem over de zijlijn.

Volledig scherm Marie Minnaert (rechts) tekende onlangs voor twee jaar bij bij Club Brugge. © Robby Verdickt

De rust bij Anderlecht is zoveel groter. De Neve, Vatafu en Missipo laten dat zien. En de vrouwen met de cijfers voor de boekhouding zorgen voor winst: goals van Tisson (2), De Caigny, Wijnants en Maximus, 2 assists van Wullaert en 2 van Deloose.

Op de laatste rij in de tribune zit Ann Van Leuvenhage. Met wat ik nu schrijf moet ik voorzichtig zijn. Ann is de moeder van Tine De Caigny. Zij vertegenwoordigt het vrouwenvoetbal in de Studiecommissie van Voetbal Vlaanderen.

De Caigny (23) scoort met een intikker. Ze maakte dit seizoen voor Anderlecht 22 goals en vertrekt in de zomer naar Hoffenheim. Ze weet als geen ander wat haar te doen staan. Ze moet sterker worden, een vechter, sneller en technisch nog veel beter. De Caigny mikt naar de top. Vandaag speelt ze als de Romelu Lukaku van 21. Toen iedereen het nog had over die sterke, grote vent die de bal altijd maar weer van zijn voeten liet wegspringen.

Bij Anderlecht kijken ze niet meer naar de punten. Ze rekenen met het doelsaldo. Speeldag 15, tussenstand 90-3. In de Primera Division Feminina, na 18 speeldagen, heeft de leider FC Barcelona exact hetzelfde doelsaldo. Keizerlijk op kop heet dat.

Een paar minuten voor het einde, bij 4-0, vervangt coach Wachel vier gouden schoenen tegelijk. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Een minuut later wordt het 5-0.

Toch zit ik nog met vragen voor Anderlecht. Je kan toch niet in Tubeke blijven spelen? You are Anderlecht. Wat met dit sterrenensemble? Blijven ze allemaal? Is er geld voor beter? Komt er een nieuwe spits? Wie volgt Tine De Caigny op? Is er geld om een mooiere rol in de Champions League te spelen? Wie heeft eigenlijk de sportieve leiding? En, wie wordt de nieuwe coach?

Patrick Wachel (67) houdt er na dit seizoen mee op. Het is zijn tiende bij de vrouwen. Hij won vier prijzen met Standard en na dit seizoen vier titels op rij met Anderlecht. Het is goed geweest.

Volledig scherm Wie volgt Tine De Caigny op bij Anderlecht? © GEERT TRESIGNIE

Ondertussen in Charleroi

Gent is Anderlecht niet maar het heeft wel een RSCA-score neergezet: 1-9 in Charleroi. En, het ging gepaard met heel fijn nieuws. Voor iedereen die van een goed individueel gevecht houdt en van een straffe comeback. Ella Van Kerkhoven (27) maakte er drie in 13 minuten. Ze is weer Red Flame, maakte minuten tegen Nederland en Duitsland, zit in de Superleague nu aan 6 goals in 7 wedstrijden. Misschien kan ze die slepende rugblessure en haar operatie stilaan vergeten.

“Nog niet. Ik voel me nog niet top. Zeker bij de nationale ploeg heb ik dat ondervonden. Er is nog zoveel progressie mogelijk. Meteen daarna voelde ik dat ik bij de Flames op een niveau trainde en speelde dat ik toch al een tijdje niet meer ondervonden had. Dat zorgde voor een terugval. Kort daarna, tegen Zulte Waregem verloren we 0-1. Ik miste wat te veel kansen.“

In Charleroi is ze ontploft. Ella lacht: “Het deed deugd. Het waren drie kopballen. Eén aan de eerste paal, de tweede aan de tweede paal. Twee voorzetten, één hoekschop. Denk ik.” Ik vertel haar dat ik al een paar mensen heb horen zeggen dat ze snel terug naar Anderlecht moet. “In Gent ben ik nu 7 of 8 matchen aan het spelen. Voor mij is het nieuwe seizoen pas begonnen. Ik focus me op Gent. Ik wil hier progressie maken. Keuzes maken, de toekomst, is nog niet aan de orde.”

Zaterdag spelen Gent en YLA Club tegen elkaar. Wie wint is derde, twee speeldagen voor de play-offs. De wedstrijd is om 14u live op de televisie.

Volledig scherm Ella Van Kerkhoven was de grote uitblinker voor AA Gent. © Geert De Rycke