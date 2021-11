“De doelvrouw is een man”: pijnlijk verlies zorgt voor ophef in het internationale vrouwenvoetbal

Eergisteren gooide Prince Ali Bin Al-Hussein, de voorzitter van de Jordaanse voetbalbond, de knuppel in het hoenderhok op Twitter. Hij publiceerde een brief waarin hij vraagt om een “genderverificatie”, suggererend dat de doelvrouw bij de tegenstander een man zou zijn geweest. Hij heeft het over een “zeer ernstige zaak als het zou kloppen”, en hij vraagt ook aan de Azische voetbalbond AFC om “alstublieft wakker te worden”.

Nog in die brief, die gedateerd is op 5 november, staat er onder meer dat de Iraanse vrouwenploeg “een geschiedenis heeft met gender- en dopingkwesties”. Ook dat wordt door Irandoost in alle toonaarden ontkend. “Deze aantijgingen zijn gewoon een excuus om de nederlaag tegen ons te verdoezelen. Het Jordaanse team zag zichzelf als de grote favoriet en na hun verlies is het een natuurlijke reactie om zo te reageren en de verantwoordelijkheid voor het falen te ontlopen.”