Davina Philtjens, kleine wervelwind bij de Red Flames: “Soms miste ik een verjaardagsfeestje, maar nu zijn zij jaloers”

Davina Philtjens is misschien wel de kleinste van alle Red Flames, maar met haar korte en snelle beentjes dweilt ze elke wedstrijd de linkerflank af. Philtjens verzamelde al 105 caps en scoorde tien doelpunten voor onze nationale vrouwenvoetbalploeg. “Vele mensen dachten dat ik het niet ging kunnen. Ik geloofde in mezelf en dat was mijn drijfveer om te laten zien dat ik wel op het hoogste niveau kon voetballen.” De 33-jarige linksback uit Hasselt lanceerde haar carrière op jonge leeftijd bij Standard. De Limburgse heeft geen spijt van de stappen die ze gezet heeft in haar jeugd. “Soms miste ik wel een verjaardagsfeestje van mama of papa, maar nu zijn zij jaloers omdat ik op plaatsen kom waar zij misschien nooit zullen komen.”

Na acht jaar bij de Rouches en korte passages bij Ajax en Fiorentina, kwam ze in Sassuolo terecht. Daar voelt Philtjens zich nu helemaal thuis. “Het is een heel familiale club. Je wordt als nieuwe speelster meteen opgenomen in de groep en dat is bij topploegen zoals Fiorentina niet meteen het geval.” Philtjens is niet de enige Red Flame die bij de Italiaanse club voetbalt. “Ik speel samen met Diede Lemey, onze keepster bij de Red Flames. Af en toe is het wel eens leuk dat ik een gesprek kan voeren in mijn eigen taal.”

Naast het voetbal leest de Red Flame soms boeken over het mentale aspect van topsport. “Ik vind het belangrijk om te weten hoe je je mindset kan veranderen in een bepaalde situatie. Ik zeg altijd: zeventig procent is toch wat hier in je computer komt en de rest is training. Maar je moet het wel gaan doen en dat begint bij je mentaliteit.”

Het verschil in budgetten tussen mannen en vrouwen blijft een struikelblok voor Philtjens. “Ik kan wel een beetje leven van voetbal, maar je kan dat niet vergelijken met de budgetten die de mannelijke voetballers hebben liggen. Ik kan met mijn voetballoon wel mijn rekeningen betalen en sparen, dus het is wel verbeterd.”

Philtjens gaat nog steeds als single door het leven en woont samen met een Japanse vrouw in een appartement in Reggio Emilia. “Het is een kleine, maar rustige stad. Iets wat bij mij past als persoon.”

