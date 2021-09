Club YLA inspireert Europa: vrouwenteam blauw-zwart heeft de ECA Award in de categorie Women’s Football gewonnen

VrouwenvoetbalClub Brugge heeft met het vrouwenteam de jaarlijkse ECA Award in de categorie Women’s Football gewonnen. Dat werd bekendgemaakt op de bijeenkomst van de European Club Association. De ECA is de belangenvereniging van de Europese clubs. Anderlecht, Aberdeen en Celtic waren ook genomineerd. Club Brugge, of beter, Club YLA won. Ze kregen de prijs uit handen van Nasser Al-Khelaifi, de voorzitter van PSG.

Begin vorig jaar lanceerde Club Brugge een merk voor zijn vrouwenteam. Zo moest het weggeraken uit de immense schaduw van de succesvolle en veel bekendere mannenploeg. Club Brugge werd Club YLA, uit te spreken op zijn Engels. YLA staat voor Yvonne Lahousse. Mevrouw Lahousse was bekend als ‘Vonne van de spionkop’. Zij was de symbolische moeder van die spionkop. Yvonne was bazin van café De Tuinwijk aan de Blankenbergse Steenweg en de legendarische steun en toeverlaat voor de Brugse supporters. Ze was een bekende Brugse vanaf de jaren zestig en zeventig tot haar dood in 2006. Zij leeft verder via YLA Club en geeft een eigen identiteit aan het vrouwenteam.

Vincent Mannaert (CEO), Kirsten Willem (Directeur Communicatie) en Leo Van Der Elst (marketing- en recruitmentmanager van Club YLA) zijn in Genève. Ze kregen de prijs van Jean-Michel Aulas. Niet toevallig. Aulas is de voorzitter van Olympique Lyon, de meest succesvolle vrouwenclub ooit en 7 keer winnaar van de Women’s Champions League. De ECA heeft lof voor de langetermijnvisie en de inspiratie die Club YLA biedt voor de andere clubs.

We belden met Bob Madou, als commercieel directeur bij Club Brugge is hij de man achter de make-over.

Wat hebben jullie gewonnen? Een geldprijs? Iets om aan de muur te hangen?

“Ik vrees dat het iets is om aan de muur te hangen (lacht). De toekenning komt van een jury die spreekt voor de 234 grootste Europese clubs. Het betekent erkenning voor wat we gedaan hebben. We hebben gezocht naar een positionering voor ons vrouwenvoetbal. Er is nog niet echt of zelden plaats voor de harde profsport. De markt is er nog niet rijp voor en zo kwamen we uit bij een college-sfeer. Op zijn Amerikaans. Jonge vrouwen die er echt voor leven en daarnaast nog studeren of al een beetje werken. We zijn er twee jaar geleden aan begonnen.”

Wat is YLA nog meer dan een voetbalclub?

“Het zorgt voor een coole, professionele omgeving. Met alles wat daar bijhoort. Ook een kledingmerk bijvoorbeeld.”

Hoe meten jullie de impact van de rebranding? Weinig mensen zeggen YLA Club en nog altijd Club Brugge.

“Maar we zien het in het klassement. Het logo duikt al heel vaak overal op. Het woord Club komt voor in al onze merken. De vrouwen spelen ook in blauw en zwart. Er is niks mis met Club Brugge. Maar YLA Club is belangrijk voor de motivatie en voor de sfeer. En commercieel. Voor het eerst hebben we twee internationale sponsors. Pepsi Max staat vooraan op de shirts en Nākd op de rug. Die merken hebben expliciet voor het vrouwenteam gekozen.”

Volledig scherm Bob Madou aan het overleggen met bondcoach Roberto Martínez. © Photo News

Hoe belangrijk is een succesvol vrouwenteam voor Club Brugge?

“Natuurlijk willen we succesvol zijn. Eerst in tweede afdeling, daarna in eerste, vorig jaar voor het eerst in de play-offs. We willen meer maar op onze manier. We hebben gekozen voor grassroots en dus voor jeugd. Meisjes uit de omgeving, samenwerken met partnerclubs uit de omgeving, zo willen we het doen.”

Hoe ambitieus zijn jullie nu? Jullie zijn dit seizoen met 9 op 9 onverhoopt goed gestart.

“Onverhoopt? Dat was misschien wel onze overwinning vorige zaterdag tegen Anderlecht. Nu spelen we tegen Zulte-Waregem. Die hebben ook het maximum. We zullen zien. De rivaliteit is groot.”

Zulte-Waregem tegen YLA Club is zaterdag om 14u. Wie wint komt alleen aan de leiding in de Scooore Super League. ‘Vonne van de Spionkop’ zal er zijn.

