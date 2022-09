Chelsea wil Nicky Evrard, maar OHL wil haar niet laten gaan

Natuurlijk wil de Belgische nummer 1 graag in Engeland en in de Champion’s League keepen. Sportief kan ze immers nergens beter zitten en mits een transfer wordt ze ongetwijfeld de best betaalde Belgische speelster. Voor Evrard is het nu of mogelijk nooit als OHL haar niet laat vertrekken. “De interesse was er”, reageert OHL-CEO Peter Wilems. “Maar onvoldoende, want ik ken ondertussen de prijzen in het vrouwenvoetbal. Voor ons is dat hoofdstuk afgesloten en ik denk dat Nicky dat wel weet.”

Chelsea rekent in doel momenteel op de Zweedse Musovic en de Duitse Berger Vorig seizoen speelden ze elk de helft van de wedstrijden. Berger maakte een paar weken geleden bekend dat ze vier jaar kankervrij was, maar dat haar schildklierkanker terug is. Chelsea heeft snel een nieuwe keepster nodig.

Gunfactor

Op 4 juli maakte OHL bekend dat het Nicky Evrard had vastgelegd voor een seizoen. Ze wilde graag naar Leuven om er kampioen van België te worden en had ook aanbiedingen van Liverpool, uit Nederland en Zweden gekregen. “Ik ben niet naar hier gekomen om mij in de aandacht van andere clubs te spelen”, klonk het nadat ze felicitaties kreeg voor haar eerste EK-match. Wist zij toen veel dat UEFA haar player of the match zou maken na de kwartfinale en dat ze twee strafschoppen zou pakken en dat ze na het toernooi door het Duitse Kicker en het Franse L’Équipe zou uitgeroepen worden tot beste doelvrouw van het toernooi. Dan sta je internationaal op de radar. Na het EK was er onmiddellijk interesse van Chelsea. Veel beter is er niet in Europa: de Engelen speelden één keer de finale van de Champions League, werden sinds 2015 zes keer Engels kampioen en wonnen viermaal de dubbel.

Gaat OHL Evrard in België houden? Een aanbieding van dit niveau voor een Belgische speelster is ongezien. De gunfactor gaat mogelijk een rol spelen. En, de juiste prijs.

