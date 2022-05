Amerikaanse voetbalbond gaat vrouwen evenveel betalen als mannen

VrouwenvoetbalHet had veel voeten in de aarde maar het doel van Megan Rapinoe en co is bereikt: de Amerikaanse voetbalbond zal z’n vrouwelijke speelsters evenveel betalen als z’n mannelijke. Dat werd opgenomen in de nieuwe cao die tot 2028 loopt.

In de Verenigde Staten was de ongelijke betaling tussen de nationale voetbalteams al langer een onderwerp van discussie, zeker na de wereldtitels van de vrouwen in 2015 en 2019, terwijl de mannen zich niet eens konden kwalificeren voor het WK van 2018. Zelfs de bekende rapper Snoop Dog sprak zich op sociale media uit voor een betere verloning van de speelsters: “Die sukkelaars van het mannenteam, die wonnen nog nooit een platte prijs en gaan ook nooit wat winnen, ze raken zelfs niet door de eerste ronde. Kom op, betaal die dames!” Hun WK-finale in 2015 tegen Japan was de meest bekeken voetbalmatch ooit in de States, met 23 miljoen kijkers, en scoorde betere ratings dan de NBA-finale.

In april 2016 dienden vijf speelsters - Hope Solo, Carli Lloyd, Alex Morgan, Megan Rapinoe en Becky Sauerbrunn - een klacht in tegen de Amerikaanse voetbalbond (USSF) wegens discriminatie. Ze haalden aan dat de mannen in 2015 volgens de officiële cijfers vier keer meer uitbetaald kregen door USSF, terwijl de vrouwen voor 20 miljoen dollar meer aan inkomsten zorgden. Een jaar later nam USSF in hun cao een betere verloning voor de speelsters op, maar een totale gelijkschakeling, dat zat er niet in.

En dus spanden in maart 2019 àlle 28 speelsters van het Amerikaanse team in Los Angeles een nieuwe rechtszaak aan. Ze vonden dat ze gediscrimineerd werden op basis van hun geslacht. Omdat de vrouwen de cao hadden getekend, veegde de rechter een deel van hun eisen van tafel, maar er kwam wel een proces. Uiteindelijk bereikte USSF in februari 2022 een minnelijke schikking: de speelsters kregen 24 miljoen dollar (22,8 miljoen euro) en de belofte dat ze in de toekomst wél evenwaardig betaald zouden worden.

Die belofte is nu ingelost. In een nieuwe cao, die tot 2028 loopt en vier WK’s omvat, krijgen de mannen en vrouwen voortaan hetzelfde loon. Volgens ‘The New York Times’ krijgt elke international 18.000 dollar (17.119 euro) per overwinning en 24.000 dollar (22.826 euro) voor zeges op kampioenschappen. De premies die USSF van de FIFA uitbetaald krijgt, worden in een gezamenlijke pot gedaan, die dan evenredig zal worden verdeeld onder beide teams. Voorts zegde de USSF ook toe om hen een percentage van commerciële inkomsten zoals uit sponsorsing en tv-rechten te uit te keren. Zo worden alle strijdende partijen weer bondgenoten in plaats van concurrenten in de rechtszaal.

Onder meer Nederland en Noorwegen zetten al grote passen in een betere verloning van hun speelsters ten opzichte van de mannen, maar nooit werd het verschil uitgewist dat de WK- of EK-premies ‘veroorzaakten’: voor het WK in Frankrijk in 2019 reikte de FIFA 28,5 miljoen euro uit aan 24 teams (een verdubbeling vergeleken met 2015), met 3 miljoen euro voor wereldkampioen Amerika. Een jaar eerder, tijdens het WK van 2018 in Rusland, kreeg wereldkampioen Frankrijk 36 miljoen euro. Het totale prijzengeld voor de deelnemende 32 teams bedroeg 380 miljoen euro.

“Ik ben trots dat jonge meisjes later loon naar werken krijgen en dat ze er niet voor moeten vechten”, reageerde aanvalster Margaret Purce. “Maar mijn vader heeft me altijd gezegd dat je niet beloond wordt omdat je doet wat je hoort te doen - wat een gelijke verloning van mannen en vrouwen toch is. Dus ik reik geen medailles uit nu, maar ik ben wel dankbaar voor wat er is bereikt.”

