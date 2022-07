23 Vlammen voorgesteld (3). De Laura’s van Anderlecht, een ex-analiste, een Club-supportster en Chacha: “Mijn voetbalschoenen? Die betaal ik zelf”

EK vrouwenvoetbalDe Red Flames zijn inmiddels gesetteld in Engeland voor het tweede EK in hun geschiedenis. Zondag openen onze voetbalvrouwen tegen IJsland. De Flames spelen vervolgens op 14 juli tegen Frankrijk en op 18 juli tegen Italië. Wij stellen de komende dagen onze 23 Rode Vlammen aan u voor. Vandaag: Laura De Neve, Laura Deloose, Justine Vanhaevermaet, Davinia Vanmechelen en Charlotte Tison.

Laura De Neve (27) - verdediging - Anderlecht - 55/2

Een van de Laura’s. De andere, Laura Deloose, is in Anderlecht en overal haar best friend forever. De Neve heeft een geweldige linker. Voor corners, vrije trappen, een lange bal. Kapitein van Anderlecht en leider links in de defensie. Speelster van het jaar voor 2020/21. Werkt in de gezondheidszorg als chauffeur en is opgeleid als pedagoge. Heeft nooit de kans gegrepen om het in het buitenland te proberen. Zou zomaar kunnen. Zegt waar het op staat: “Mijn voetbalschoenen in Anderlecht? Die betaal ik zelf.” Als toehoorder weet je in een klap weer hoe onthutsend groot het verschil is met de mannen.

Volledig scherm Laura De Neve. © BELGA

Laura Deloose (29) - verdediging - Anderlecht - 68/4

De andere van de onscheidbare Laura’s. Als ze het nog nooit in het buitenland probeerden dan is dat ook om dat er zelden per twee getransfereerd wordt. Aanvallende speelsters met een snelle eerste dribbel. Is gek van kinderen en honden. En van voetbal. Iedereen houdt van Lo. Een van de Anderlecht-speelsters bij de Flames die vijf titels op rij gewonnen heeft. Ze werkt halftijds als verkoopster in een sportwinkel.

Volledig scherm Laura Deloose met een jonge supporter op de fandag. © BELGA

Justine Vanhaevermaet (30) - middenveld - Reading - 34/4

Miste Euro 2017 door een blessure. Was toen analiste op TV. Huilde toen België zich kwalificeerde voor Engeland 2022. Blij dat ze niet weer moest analyseren. Ontdekt haar kwaliteiten als doelpuntenmaakster voor de Flames. Kan het middenveld bij elkaar houden. Alleen of in een duo-rol. Slim. Met een eigen mening en pretoogjes. Studeerde om ooit uit te blinken als kinesist. Haar vriend, Thomas, deed dat ook en hij werkt vandaag voor Club Brugge.

Volledig scherm Justine Vanhaevermaet. © BELGA

Davinia Vanmechelen (22) - aanval - YLA Club Brugge - 47/10

Met 17 was ze de jongste voor België op Euro 2017. Club-hopper. Dat ze volgend seizoen voor Club YLA kan spelen is een jeugddroom die werkelijkheid wordt. Ze is al heel lang supporter en er zijn foto’s omdat te bewijzen. Speelde voor Standard, Genk, Paris Saint-Germain, Twente en PSV. Vanmechelen heeft een geweldig schot en een voorliefde voor keepers die voor hun lijn staan. Maakt geweldige goals. Ze coacht een meisjesploeg. Opgelet: er is een Davina (Philtjens) en een Davinia in de selectie. De ene noemen ze Daf, de andere Dav.

Volledig scherm Davinia Vanmechelen. © BELGA

Charlotte Tison (24) - verdediging/middenveld - Anderlecht - 13/0

Haar bijnaam is Chacha. Heeft niks te maken met de chocoladereep en ook niet met dans. Het is kort voor Charlotte. Twee keer. Haar Frans is even goed als haar Nederlands. Scoort voor Anderlecht. Nog niet voor de Flames. Van nature is ze een 6, maar wordt wel vaak in de verdediging uitgespeeld. Heeft net een master Economie behaald aan de VUB. Beste vrienden met Sarah Wijnants. Zij houdt wel meer van Angèle dan van Dua Lippa. “Bruxelles, je t’aime.”

Volledig scherm Tison (r) met Lichtfus aan de kickertafel. © BELGA

Voltallige kern traint derde keer op Engelse bodem Voor de Red Flames staat vandaag in het oefencomplex van Wigan Athletic een derde training op het programma in aanloop naar hun openingswedstrijd op het EK tegen IJsland. Alle 25 internationals, reserven Jill Janssens en Lenie Onzia incluis, tekenden present bij de start omstreeks 12 uur (11 uur Engelse tijd). Net zoals de voorbije dagen stelde de Bond alleen het eerste kwartier open voor de pers. De Flames warmden onder een bewolkte hemel op met een aantal stretch- en sprintsessies. Aansluitend stonden de eerste oefeningen met de bal op het programma. Vanvond om 18 uur staan in het hotel van de Belgische selectie persbabbels op het programma met Julie Biesmans, Marie Minnaert en Charlotte Tison. Zaterdag (om 12u30) staat voor de Belgische ploeg een laatste training in Wigan op het menu alvorens de Flames zondag hun EK openen tegen IJsland. Die wedstrijd start om 18 uur in het Manchester City Academy Stadium. Daar zal bondscoach Ives Serneels geflankeerd door kapitein Tessa Wullaert zaterdagavond (18u45) vooruitblikken naar de wedstrijd. Tegenstander IJsland traint zaterdag (17u45) in tegenstelling tot de Belgen wel in het stadion waar de wedstrijd zal plaatsvinden. Daarvoor staan bondscoach Thorsteinn Halldorsson en aanvoerster Sara Björk Gunnarsdottir de pers te woord. Volledig scherm Cayman en Onzia op de training in Wigan. © BELGA