23 Vlammen voorgesteld (2): eentje die haar beste seizoen ooit speelde bij de beste club ter wereld, een ‘6' zonder nonsens en eentje die toppers van bij ons afschuimt

Cayman, zoals de eilanden waar een voorvader ooit leefde? Uitzonderlijke naam voor een geweldige speelster. Zij is diegene met de langste carrière buiten België. Behaalde een bachelor sociale wetenschappen in de States. Twee keer Gouden Schoen gewonnen. Speelde haar beste seizoen ooit voor de beste club ter wereld: Lyon. Champions League én Franse titel. Als kind wilde ze altijd Brazilië zijn. Toen ze haar 112de cap binnenrijfde, een record, inviteerde ze 112 meisjes voor een wonderlijke voetbaldag. Als België volgend jaar voor het eerst een WK speelt, dan zal dat met Janice zijn of helemaal niet.

Hannah Eurlings (18) - aanval, OH Leuven - 18 caps, 4 goals

Woonde in Antwerpen met haar vader. Naast de zoo. Kan ze vergeleken worden met een dier? Ze brult, ze mekkert, is sterk, ze briest en is handig met de bal. Kan een tijger voetballen? Moet ze meer scoren? Natuurlijk. Iedereen behalve Wullaert moet meer scoren. Zou zonder de pandemie allicht niet geselecteerd zijn voor Engeland. Vorig jaar was nog net te vroeg. Nu is ze er klaar voor. Ze voetbalt vanaf haar vijfde, ze kwam terecht op de voetbalschool in Leuven vanaf haar 16. Onmiddellijk kwam ze in het A-team van OHL.

Sari Kees (21) - verdediging, OH Leuven - 7 caps, 0 goals

Kees is een populaire jongensnaam in Nederland. Het is haar familienaam. Op het veld zegt niemand Sari. Ze had zo’n geweldig seizoen dat Kees misschien een populaire meisjesnaam in België wordt. Slim, gedisciplineerd, anticipeert, maakte meerdere goals omdat ze in de box een geweldige neus heeft voor de tweede bal. Ze houdt van haar koersfiets en van hiken. Alleen. Studeert kine aan de universiteit.

Kassandra Missipo (24) - middenveld, FC Basel - 40 caps, 0 goals

Een nummer 6 zonder nonsens, die zegt wat ze denkt. Missipo vecht, bijt zich vast in tackles en stuurt het team. In mei 2021 geraakte ze aan de knie geblesseerd. Ze speelde voor het eerst weer een wedstrijd op 16 juni. Tegen Engeland met de Flames. Dat was een maand nadat ze een contract tekende bij FC Basel. Ze ging weg bij Anderlecht voor ze haar een contract konden aanbieden. Ze revalideerde liever alleen nadat Anderlecht geen duidelijk antwoord had op de vraag: “Waar willen jullie naartoe met de vrouwenploeg?” Ze was woedend omdat de abominabele staat van het veld in Schaarbeek haar en Ella Van Kerkhoven (toen Gent) een zware blessure bezorgde. Missipo miste Euro 2017 om disciplinaire redenen. Oh ja, zeg niet Kassandra. Het is Kassie.

Marie Minnaert (23) - middenveld, Anderlecht - 26 caps, 3 goals

Trok van Gent naar Brugge naar Anderlecht. Misschien kan ze ooit nog hoger mikken. Eigenlijk moet ze. Sterke speelster met energie te koop. Vallen, opstaan en weer doorgaan. Ze maakt goals met rechts en links. Zelden met het hoofd. Net dat deed ze tegen Kosovo en ze kwam niet meer bij van het lachen. Ze kan geweldig voetballen met die brede glimlach en tegelijkertijd een potje kick and rush spelen. Maar, wat is dat met die sokken? Waarom hangen die altijd om haar enkels?

