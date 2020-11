Zorgvoorlicht: een stevige portie inspiratie om thuis een lichtpuntje te creëren in deze donkere tijden

In deze donkere tijden kan elk van ons een lichtpuntje zijn voor een ander. Daarom startten HLN en VTM NIEUWS de actie #Zorgvoorlicht, in de hoop dat elke avond tussen 18u en 22u achter elk raam, in elke tuin of op elk terras in Vlaanderen een lichtje te zien zal zijn. Als een teken van hoop en verbondenheid, voor de zorg en voor elkaar. Meedoen? We verzamelen een portie inspiratie – en leuke lampjes – om dat lichtpuntje snel en op een leuke manier vorm te geven.

Elke avond zullen HLN en VTM NIEUWS de komende dagen een gemeente bezoeken om er de fonkelende lichtjes in beeld te brengen. Ze gingen ze al een kijkje nemen in Lichtaart, Lichtervelde en Aalst, waar inwoners creatief waren met kerstlichtjes, kaarsen en vuurkorven. Het zijn hartverwarmende beelden, die ons instant een beetje minder alleen doen voelen in deze enge tijden.

De volgende gemeentes waar de cameracrew van HLN en VTM NIEUWS langskomt? Dat zijn Mechelen (4/11), Leuven (5/11), Oostende (6/11), Aarschot (7/11), Hasselt (8/11) en Brugge (9/11). Maar zelfs als je gemeente (nog) niet in die lijst staat, kan je met een lichtje achter je raam, in je tuin of op je terras meedoen aan #zorgvoorlicht.

Want meedoen is een makkie. Gezellige lampjes, kaarsjes en kerstverlichting hebben we allemáál in huis, niet? Maar het oog wil ook wat en hoe creatiever – en vooral gezelliger – hoe beter. Voor wie nog niet zeker weet hoe dat aan te pakken: op het internet vonden we deze inspirerende voorbeelden.

Buitenshuis

Je kan de hele balustrade van je terras met kerstlichtjes omwikkelen. Met een comfy zeteltje (of twee) en een windlicht op een bijzettafeltje, creëer je zo voor jezelf ook een gezellig plekje.

Lichtslingers kan je ook vastmaken aan je dakrand en naar de rand van je tuinhek laten neerdalen. Slingers met grote lampen zorgen voor een huiselijker en stijlvol plaatje.

Staat er een boom in je (voor)tuin? Die kan je aankleden met kerstlichtjes of andere lichtslingers: je kan ze in de takken hakken en/of rondom de stronk bevestigen.

Of transformeer je boom in een soort lichtgevende treurwilg, door een collectie lichtslingers er verticaal uit te laten bengelen.

Geen boom in de buurt, maar wel een paar struiken? Even goed: hang de lichtjes daarin voor een net zo gezellig effect.

Een creatieve ziel? Je kan een mooie herfstkrans voor de voordeur in elkaar knutselen – leuk lockdownprojectje ook – en daarin een lichtslinger verwerken.

Ook erg leuk: lampionnen. Hang er op in een boom of aan de rand van je dak of terras. Als je dan ook nog eens kleuren en vormen mixt en matcht, krijg je een uniek, kleurrijk en speels tafereel.

Heb je een paar mooie bokalen in huis die je kan ophangen? Of glazen potten van hangplanten? Vul ze met lichtjes (of een kaars) en hang ze met een haak (en eventueel wat stevig koord) buitenshuis op aan de dakrand of in een boom. Je kan ze ook binnenshuis ophangen aan de gordijnroede voor het raam.

Klimop aan de voorgevel? Dan kan je de lichtslingers daarin verwerken. Kies voor een lichtslinger met bloemenlampjes voor een extra leuk tableau.

Binnenshuis

Een paar lichtjes bij een raam kunnen ook voor een hartverwarmend tafereel zorgen. Een groot raam dat op de straat uitkijkt, kan je versieren met lichtslingers die je van de gordijnroede naar beneden laat bengelen. Er kan zelfs een dun gordijn tussenin om inkijk te vermijden, het effect op straat blijft even mooi.

Maar simpeler kan ook. Heb je niet zoveel lichtslingers in huis, dan kan één slinger die je leuk over je hele raam heen drapeert ook een schot in de roos zijn.

Heb je een grote vensterbank, veel kaarsen in huis en zijn er geen gordijnen in de buurt die vlam kunnen vatten? Bedek de hele vensterbank met kaarsen groot en klein. Zo maak je het binnenshuis ook erg gezellig met de lichten uit.

Een mooie kandelaar in huis? Dat kan ook een prachtig pronkstuk zijn voor je vensterbank.

Nog geen geschikte lichtjes in huis?

Kerstlichtjes zijn natuurlijk nagenoeg overal te koop ondertussen. Liever iets unieker? Ook met deze lampjes en lichten creëer je in een handomdraai een tof #Zorgvoorlicht-tafereel bij je thuis.

1. ‘IJspegel’-lichtslinger, 22,74 euro (3 m), online te koop.

2. Lichtslinger met sterrenclips, 17,10 euro (3 m), online te koop.

3. Lichtslinger met 10 hartjes, 7,99 euro, online te koop.

4. Lichtslinger met gouden blaadjes, 14,95 euro (1,5 m), online te koop.

5. Lichtslinger met herfstbladen, 13,30 euro (1,7 m), online te koop.

6. Lichtketting met 10 grote lampen, 13,90 euro, online te koop.

1. Windlicht, Leonardo, 49,95 euro, online te koop.

2. Kandelaar, H&M Home, 19,99 euro, online te koop.

3. Windlicht in bamboe, Dille & Kamille, 27,95 euro, online te koop.

4. Windlicht in metaal, Hema, 11 euro, online te koop.

5. Lantaarns van metaal en bamboe, Maisons du Monde, 119,90 euro, online te koop.

1. Tafellamp, It’s About RoMi, 59 euro, online te koop.

2. Tafellamp, woood, 30,90 euro, online te koop.

3. Maanlamp, Impaqt, 22,95 euro, online te koop.

4. Tafellamp, Light & Living, 21,95 euro, online te koop.

5. Lightbox, 34,95 euro, online te koop.

6. Tafellamp, Paul Neuhaus, 34,90 euro, online te koop.