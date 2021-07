“Zorg dat je inzicht hebt en houdt in je financiën”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Voor je relatie wordt dit een uitstekende week, Ram. Zeker wanneer er zaken uitgesproken of geregeld dienen te worden, dat kan nu op een juiste en prettige manier. Tijd die jullie samen doorbrengen, is hoe dan ook fijn. Wat financiën betreft, mag je rekenen op een extraatje of je hebt gewoon voldoende te besteden, dus geniet er vooral van.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je budget mag deze week extra aandacht krijgen, Stier. Het kan zijn dat je onbedoeld te veel geld uitgeeft of te maken krijgt met een onverwachte kostenpost. Hoe dan ook, het is aan te raden er even goed bovenop te zitten. Ben je aan het werk, dat verloopt de week naar wens. De werkdruk is gelukkig niet al te hoog.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je hebt deze week de neiging te veel hooi op je vork te nemen, zeker wanneer je binnenkort vakantie krijgt. Dan wil je nog zoveel mogelijk gedaan krijgen, voordat je vrij bent en dat wordt lastig. Blijf reëel en laat niet dringende zaken liggen tot na je break. Op die manier ga je tenminste minder gestrest met vakantie.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit wordt vooral een gezellige week, Kreeft. Zeker wanneer je afspreekt met vrienden, buren of collega’s of vakantie hebt. Je mag rekenen op toffe gesprekken en inspirerende ontmoetingen. Ben je nog single, dan is de kans dat je spontaan met iemand in gesprek raakt, groot. Voor je het weet, komen er gevoelens bij kijken en ben je stapelverliefd!

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Jarig of niet, er staat je een heerlijke week te wachten. Met planeten Mars en Venus in je teken, heb je het gezellig met je lief of vriendinnen of je ontmoet toffe nieuwe mensen. Je budget beperkt je niet, dus je kunt lekker genieten. Wil je niet te zwaar worden, dan is het goed om niet te veel te snacken.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je energielevel bereikt een historisch dieptepunt, Maagd. Daar kun je echt niet omheen. Heb je vakantie, dan is dit het uitgelezen moment om te relaxen en bij te tanken. Ben je echter nog aan het werk, dan is het essentieel dat je aan de rem trekt. Zorg dat je niet te veel werkt en regelmatig je rust pakt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Voor flings en onenightstands is dit een topweek, Weegschaal. Tenminste, wanneer je daar behoefte aan hebt. Je hebt in ieder geval de juiste planeten aan je zijde om nieuwe mensen te ontmoeten en er een spannende week van te maken. Wil je shoppen, dan heb je daar wel het budget voor, zolang je niet gaat overdrijven.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Tussen jou en je lief botst het regelmatig, Schorpioen. Zit je veel op elkaars lip, dan stijgen de irritaties. Het is belangrijk dat je je persoonlijke ruimte neemt, dat heb je nu nodig. Dan is het ook weer supertof om samen te zijn en te praten over wat je hebt meegemaakt. Er kan ook onenigheid tussen jullie zijn over geldzaken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Het is belangrijk dat je deze week je energie doseert, Boogschutter. Werk niet te hard, rust op tijd uit en neem regelmatig pauzes, dan is alles veel beter te doen en vol te houden. Maak deze week tijd vrij voor je lief of je vriendinnen, zeker wanneer dit al een tijdje geleden is. Het doet je namelijk supergoed.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De week vliegt voorbij, zeker wanneer je (nog) aan het werk bent. Je gaat van je ene taak naar de andere en het kost je allemaal gelukkig niet veel moeite. Hierdoor blijft er tijd over voor jezelf en ontspannende activiteiten. Doe daar je voordeel mee. Sporten met vriendinnen is een aanrader of spreek af voor een borrel.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Zorg dat je inzicht hebt en houdt in je financiën deze week, Waterman. Planeet Venus ligt dwars, waardoor de kans op een onverwachte rekening of kostenpost groot is. Je kunt er beter op voorbereid zijn, dan verrast worden. Jij en je lief kunnen er zelfs ruzie over krijgen. Het is belangrijk dat je er rustig met elkaar over praat.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De week verloopt voorspoedig voor je, Vissen. Of je nu aan het werk bent of vakantie hebt, dat maakt eigenlijk niet uit. Je zit in een lekkere flow en er gebeuren toffe en positieve dingen. Zeker wanneer je iets onderneemt met je lief of andere mensen. Houd je alleen niet te veel vast aan een planning, go with the flow.