Zomerdrankje piquette is verfrissend maar verboden. Wij spraken met een verkoper: “Qua smaak leunt het aan bij cider en kombucha”

Piquette is licht bruisend, laag in alcohol en lief voor het milieu. Toch heb je er waarschijnlijk nog nooit van gehoord, want tot op heden is het verkopen ervan illegaal in Europa. De mensen achter urban winery Chateau Amsterdam willen daar verandering in brengen. Zij startten een petitie om het drankje legaal te maken én bieden het te koop aan op hun website en in een pop-upbar. Marketingverantwoordelijke Tom Veugen: “Waarom zou je druivenschillen op een afvalberg gooien als je er nog wat mee kan maken?”

Wijn wordt gemaakt van druivensap, waarna de schillen van de druiven doorgaans worden weggegooid. Bij piquette is dat niet het geval: daar is de druivenschil juist het steringrediënt. Het resultaat is een fris en dus ook duurzaam drankje.

Oude wet

Piquette klinkt veelbelovend op elk gebied en dé perfecte drank voor op een zomers terrasje. Maar waarom mogen wij er dan niet van genieten? Met wijn valt een pak geld te verdienen en om te vermijden dat ermee gesjoemeld zou worden, verbiedt de EU sinds 1926 de verkoop van wijnachtigen, zoals piquette. Produceren mag wel, maar alleen de wijnboer, zijn gezin en kennissen mogen ervan drinken. Doodzonde, vindt Tom Veugen van Chateau Amsterdam, een bedrijf dat vier jaar geleden begon met het maken van wijn in de stad.

Volledig scherm Tom Veugen, één van de oprichters van Chateau Amsterdam. © © Kirsten Van Santen

In samenwerking met boeren van over heel Europa produceert Chateau Amsterdam zowel vernieuwende als klassieke wijnen, en sinds kort dus ook piquette. Veugen: “Als modern bedrijf schenken wij aandacht aan onze manier van omgaan met de planeet, daarom werken wij zoveel mogelijk met biologische producten. Daarnaast houden we onze keten zo mogelijk kort door de druiven rechtstreeks naar Amsterdam te laten komen, de wijn hier te maken en de flessen zoveel mogelijk lokaal met de consument te delen.”

Circulair product

De productie van piquette past perfect binnen dat duurzame karakter. “Anderhalf jaar geleden werden we gebeld door een bevriende wijnmaker uit Canada. Hij vertelde ons over een drankje, piquette, dat in de Verenigde Staten razend populair is. Hij stuurde ons alle informatie over hoe je het maakt en een aantal flessen om te proeven. Ik vond het meteen helemaal te gek! Het smaakt lekker fris en fruitig en bevat niet te veel alcohol. Dat laatste is iets waarvan we merkten dat de consument er de laatste jaren heel erg naar op zoek was: alternatieve drankjes met een lager alcoholpercentage.”

Volledig scherm © © Kirsten Van Santen

Maar het beste is natuurlijk dat piquette een circulair product is. Dat betekent dat men gebruikmaakt van een grondstof die anders zou worden weggegooid. “Als je wijn produceert, zit je met veel afval. Eén van de grootste afvalbronnen zijn de droge druivenschillen. Tijdens het productieproces gaan die mee de tank in om smaak, kleur en een beetje structuur af te geven gedurende het fermentatieproces dat een tweetal weken duurt. Nadien worden de druiven uitgeperst, waarna je alleen maar sap overhoudt. In de daaropvolgende maanden wordt dat sap wijn, maar met die druivenschillen wordt meestal niks meer gedaan. Tenzij men er grappa mee maakt, maar dat alcoholpercentage ligt relatief hoog.”

Verboden vrucht

“Er is een regel die, net zoals het spreekwoord, zegt: je mag geen water bij de wijn doen. Die regel is bedoeld om sjoemelen tegen te gaan in de wijnwereld. Wijn wordt gemaakt van druivensap, maar los van het feit dat piquette gemaakt wordt van druivenschillen, heeft het niks met wijn te maken. Dus wij doen geen water bij de wijn, maar wij doen water en suiker bij druivenschillen en fermenteren dat naar een nieuwe drank: piquette. Ook qua smaak en beleving lijkt het niet op wijn. Het leunt eerder aan bij cider of kombucha.”

“Het is best gek dat er een verbod is op een circulair product als piquette. Zeker in tijden waarin Europese doelen gesteld worden om duurzamer om te gaan met onze aarde. Waarom zou je die druivenschillen op een afvalberg gooien als je er wat mee kan doen? Dat past niet meer bij deze tijd. Dus wij zijn gewoon piquette beginnen te produceren en te delen met mensen uit onze omgeving. Zij worden dan maar spreekwoordelijk familie van Chateau Amsterdam door hun e-mailadres en naam neer te schrijven in een soort petitie. Als we dan een keer op onze vingers getikt zouden worden, kunnen we dat voorleggen aan de EU. Maar ik lig er niet zo heel erg van wakker. Het is niet dat we vergif aan het produceren zijn. We maken een drankje dat lekker is, minder schadelijk dan wijn én dat nog circulair gemaakt wordt ook. Hopelijk ziet men binnenkort in hoe raar de regel van het verbod op de verkoop van piquette is.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © © Kirsten Van Santen

Naast het terras van Chateau Amsterdam opende onlangs de de pop-up Bar Piquette waar je de verboden drank kan proeven en kan genieten van duurzaam eten en vegetarische dips. Meer info of een flesje piquette bestellen? Dat kan op de website.

