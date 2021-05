Zoek een match op ‘Tinder voor boeken’ en 6 andere tips voor een geslaagd weekend

Ben je nog op zoek naar enkele activiteiten voor het ultieme weekendgevoel? Wij voorzien je van inspiratie. Ga even uitwaaien in Oostende - het weer is niet honderd procent geweldig, maar dan is het er tenminste niet over de koppen lopen - of ga cultuur opsnuiven met Ellis Island, een expo over migratie. Als het wat luchtiger mag zijn, kan je je met een virtuele showcase voorbereiden op het Eurovisiesongfestival.

1. WEEKENDJE OOSTENDE

Het streetartparcours The Crystal Ship. Het vernieuwde Ensorhuis. Een maritiem hoorspel. Er is veel te doen in de koningin der badsteden. Niet alleen nu, maar ook in het najaar. Boek dan nu al je logeeradresje, want door het reisverbod van de afgelopen tijd is de kust al maandenlang volgeboekt.

Voorpret is het nieuwe reizen. Onze absolute favoriet: Villa Plage, met plaats voor tien. Het trendy vakantiehuisje, op de opkomende Oosteroever, is maar luttele ­meters verwijderd van het duinenstrand. Ook op de muren roepen de illustraties van Eva Mouton het kustgevoel op. Je ogen geef je hier de kost, maar ook culinair kom je aan je trekken. Het ontbijt met kustspecialiteiten is fenomenaal, en ga zeker voor de livecooking van chef Manon Dumon.

2. WANDELEN MET ELLA

Tienduizend stappen per dag. Kom jij eraan? Ella Leyers port je aan om er in mei voor te gaan. De actrice is ambassadrice van De Roze Mars, het initiatief van Pink Ribbon om meer te bewegen. Want één kanker op de drie kan vermeden worden door een fitte levensstijl. Door mee te doen zamel je bovendien geld in.

3. TINDER VOOR BOEKEN

Vlaanderen is een nieuwe app rijker. Met Boekwolf swipe je door het rijke literaire aanbod en krijg je de beste matches te zien. Zo krijgt je nachtkastje ook wat actie.

4. HANGEN IN DE JEANSZETEL

Dol op denim? De nieuwe hoes in beperkte oplage voor de iconische Klippansofa van IKEA past precies in je straatje. Die is gemaakt van gerecycleerde jeans en geeft je zetel een nieuwe look.

5. OP WOLKJES

© Latifa Echakhch

Migratie is een van de grootste maatschappelijke thema’s vandaag en morgen. In het Joods Museum van België geven negen moderne kunstenaars hun visie daarop met de expo Ellis Island – een verwijzing naar het New Yorkse eiland waar miljoenen emigranten aankwamen. De kartonnen wolken van de Marokkaans-Franse Latifa Echakhch vangen je blik.

6. HOOVERPHONIC-RAGE

Sint-Niklaas is het bolwerk van de groep die ons land zal vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Op 3 mei is er een virtuele showcase en vanaf 8 mei loopt er een expo in de stad.

7. HANDEN OP ELKAAR

Mama’s mogen zichzelf wat meer applausjes geven. Geef haar dus voor Moederdag een handwash cadeau. Marie-Stella-Maris heeft een nieuwe rozengeur.