Zo shoppen Vlamingen kerstcadeaus, volgens Sara Leemans: “Jozefien is trots dat ze alles bij lokale handelaars heeft gekocht”

De doorsnee-Vlaming

Geen groot familiefeest dit jaar, Kaat en Steve ontvangen wel enkele gasten buiten op afstand voor een cavaatje. Gelukkig hebben ze een tuin met rechtstreekse toegang. De twee hebben nog snel een vuurkorf aangeschaft, Steve was teleurgesteld dat hij die niet kon kopen met ecocheques. Als cadeau moeten hun familie en vrienden dit jaar tevreden zijn met wat voorhanden was in de doe-het-zelfzaak, de enige winkel die vorige maand open was (na al die berichten over pakjes die verloren gaan, leek dit hen een veilige optie). Neefje Timmy is niet bepaald blij met een zak aanmaakhout, maar van die ecocheques is Steve nu wel af!