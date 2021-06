Zo pikken Vlamingen hun sociale leven weer op volgens de satirische Sara Leemans: “Eindelijk uitpakken met die zelfgemaakte Ottolenghi hapjes”

Volledig scherm © Getty Images

De doorsnee-Vlaming

Volledig scherm © Getty Images/EyeEm

“Wie woont daar nu ook!”, zegt Steve tegen Kaat wanneer ze zich die ochtend zorgen maakt over parkeermogelijkheden in de stad. Na het werk is er namelijk een drink bij een van de curatoren van het museum waar Kaat zich met de financiën bezighoudt. Het onderwerp zorgt al een hele week voor stress. Steve kan onmogelijk de auto komen halen, want hoe raakt Steve dan in de stad? Dan blijft zijn auto achter? “Met den trein zeker? Goed zot! Nog eens twee uur onderweg zeker! En de kids?” Gezien Steve ook nog eens met een petitie tegen de padelvelden in z’n hoofd zit, kan dit er ook even echt niet bij.

De Dansaertvlaming

Volledig scherm © Getty Images

De dag van de drink van Jozefien is eindelijk aangebroken! Eindelijk kan ze uitpakken met haar zelfgemaakte hapjes, naar een recept van Ottolenghi, wat ze uiteraard vermeldt élke keer ze rondgaat met de rotan plateau. Om de gesprekken wat te laten vloeien, heeft ze ook gin-tonics voorzien, met een lokale gin gedistilleerd door een bevriend koppel. Na enkele G&T’s raakt ze voor het eerst aan de praat met Kaat van finance, die haar een halfuur de oren van het hoofd zaagt over hoe moeilijk het was om parking te vinden. Wanneer Kaat begint te praten over hoe makkelijk het is om in de rand te wonen, is Jozefien weigerachtig. Tot ze de prijs en grootte hoort van Kaats villa. Misschien had Jozefiens vader dan toch gelijk toen hij zei: “Voor de prijs van een rijhuis in de stad hebt ge bij ons een kast van een huis!”

De fermette-Vlaming

Volledig scherm © Getty Images

Francis was die donderdag weer veel te ambitieus. Hij ging nog snel een brood halen voor het donker werd ... maar daar stond buurman Ludo. Deze keer niet alleen, maar geflankeerd door vijf andere bezorgde grootvaders uit de buurt. “Francis! Francis! zet er u eens efkes bij!” Verdorie. “Zeg, die padelvelden, dat loopt hier uit de hand, hè! We gaan eens met die mannen klappen. Zaterdag om acht uur, gaat ge mee?” Francis dacht het perfecte excuus gevonden te hebben: “Goh acht uur, da’s toch wat vroeg ... Ik heb mijne slaap nodig, Ludo. Ik word er ook niet jonger op.” Helaas viel Ludo hem in de rede met: “Geen enkel probleem, Francis, acht uur ’s avonds, hè! Ik zal wel komen bellen!” Daar is hij weer, die lockdownheimwee.

Lees ook :