Zo maak je je fiets winterproof: “Hou zeker je bandenprofiel in de gaten”

“Hoe meer je je hart traint, hoe lager je kans op hart- en vaatziek­ten”: sportkine­sis­te toont oefeningen om je hartspier sterker te maken

8 oktober Hart- en vaatziekten zijn nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak in ons land. Maar hoe fitter je hart, hoe lager het risico. Je hart is immers een spier die je kan trainen zoals elke andere spier. “Vooral door oefeningen te herhalen maak je je hartspier sterker”, aldus Marie-Laure van Move To Cure, de praktijk van fysiotherapeut Lieven Maesschalck. Zij toont de beste oefeningen om je hart in topvorm te houden. Meer tips en tricks van Lieven Maesschalck vind je in onze MijnGids-Bewegen.