Zo gaan Vlamingen om met schermtijd volgens satirische Sara Leemans: “Liliane is ervan overtuigd dat alle zenders nieuwe namen kregen om hen te pesten”

De doorsnee-Vlaming

Steve is, zoals we intussen weten, nogal van de snufjes. De nieuwste smart-tv hangt omhoog in de verder witte living. Elk weekend worden de klein mannen geparkeerd voor het kidsaanbod van Netflix, zodat Steve de hele dag kan prullen in zijn mancave, een extra slaapkamer die volledig door hem werd ingericht zodat hij zich tijdens het weekend aan zijn verantwoordelijkheden kan onttrekken. Op zaterdag wil hij “gerust gelaten worden”. Hij zou er “aan wat rifkes werken”, zijn hand doet er pijn van. Kaat weet maar al te goed dat hij een hele dag Call of Duty speelt, met gitaarmuziek door de bluetoothboxen.

De Dansaert-Vlaming

Jozefien heeft een grondig slaapgebrek. Naast het vers houden van de droogboeketten in de loft, de kinderen in merkkledij steken, gezien worden in de stad met een bakfiets van bamboe en haar werk als creative social concept manager komt er ook nog eens die ellenlange kijklijst op de vijf nieuwste streamingdiensten bij. Om met collega’s en vrienden te kunnen meepraten over de nieuwste series moet en zal ze volledig mee zijn. Jozefien houdt alles bij in een app, zodat ze zeker is dat ze helemaal mee is. Al weet ze niet meer of Pablo Escobar nu een Marvel-personage was of niet? Je zou voor minder na 3 uur slaap.