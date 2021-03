Zo gaan Vlamingen om met de babyboom volgens satirische Sara Leemans:“Bij Kaat brak het angstzweet uit. Hoe zou ze het aankondigen op op sociale media?”

Sara Leemans van het Instagramaccount ‘Dansaertvlamingen’ schrijft in NINA elke week satirische stukjes over álle Vlamingen. Ze steekt zowel de draak met de doorsnee-Vlaming als met de fermettebewoner en de inwijkelingen van hippe straten zoals de Brusselse Dansaertstraat. Een kwestie van onszelf wat te relativeren. Deze week: coronababies.

De doorsnee-Vlaming

Volledig scherm © Getty Images

Toen Kaat ontdekte dat ze zwanger was, waren zij en Steve dolgelukkig. Een halfuur na deze ontdekking brak bij Kaat het angstzweet uit. Hoe zou ze de aankondiging op sociale media aanpakken? Ze had al zoveel mooie en originele aankondigingen gezien bij vriendinnen: van letterboxen met een gedichtje, tot tegeltjes omringd door boeketten met droogbloemen ... de hare móést eruit springen. Na nachten door Pinterest en Instagram te scrollen en het overwegen van een leuk woordmopje, koos ze uiteindelijk voor een fotoshoot met een simpel zinnetje. De bewuste foto kreeg een mooie zwart-witversie voor op de kast in de eetkamer. Vanaf nu kan ze al haar energie richten op de genderreveal, ze overweegt hiervoor wel een partyplanner in te huren.

De Dansaert-Vlaming

Volledig scherm © Getty Images

Nog voor Jules geboren werd, hadden mama Jozefien en papa Willem al een duidelijke visual identity bepaald voor al het drukwerk en de online content die er bij zo’n gezinsuitbreiding komt kijken. Jules kreeg een eigen logo, zodat de website, de geboortekaartjes en de zakjes vegan treats (suikerbonen zijn zo cliché en daarnaast nog eens ongezond!) “eenzelfde visuele lijn hebben”. De babykamer gaat verder op het kleurenpalet dat gekozen werd voor het drukwerk en werd ontworpen door een bevriende interieurarchitecte. “Design is geen luxe, het is een noodzaak” aldus Willem. “We willen Jules van een heel jonge leeftijd de juiste waarden meegeven.” Jozefien is tevreden met de kamer, al vond ze het geheel wat “rommelig”.

De fermette-Vlaming

Volledig scherm Getty Images © Getty Images

Francis en Liliane zijn meer dan fier op hun drie kinderen. Toen zoon Jeroen begin jaren 70 als eerste hun gezin zou vervolledigen, werd dit daags voor hun bruiloft gemeld bij vader en moeder Liliane. Gedurende de hele plechtigheid de volgende dag maakte Francis zich snel uit de voeten als vader Liliane naderde. De komst van Anneke werd een dik jaar later bij de familie aangekondigd per telefoon, na een anekdote over een kapotte Lada 1200. Toen jongste dochter Linde erbij kwam, vergaten ze de familie in te lichten, die schoof tot matige verbazing van alle aanwezigen aan bij het kerstdiner in 1979. De drie stellen het goed, ondanks menig reisje naar Spanje op de achterbank van een Lada zonder airconditioning.