Zo beleven Vlamingen de liefde, volgens satirische Sara Leemans: “Willem en Marie swipten elkaar naar rechts op Tinder ‘toen daar nog niet zoveel volk op zat’”

De fermette-Vlaming

Volledig scherm © Getty Images

Francis en Liliane troffen elkaar voor het eerst op Aartsegem Kermis in 1962. Lilianne herkende Francis als “die lastpak van een jaar hoger”. Ze belanden samen in de botsauto’s waar Francis haar vertelde dat hij later schrijver wou worden. Ze zag haar kans het aan te maken met de volgende Louis Paul Boon. Al helemaal overtuigd was ze toen hij ook nog eens de flosh vasthad tijdens een rondje draaimolen – een waar statussymbool. Vandaag is Lilliane nog even verliefd als toen in de botsauto’s, maar Francis werd bankdirecteur en het enige wat hij schreef

in 58 jaar aan elkaars zijde, was een boodschappenlijstje.

De doorsnee-Vlaming

Volledig scherm © Getty Images

Steve raapte als 17-jarige al zijn moed bij elkaar om via klasgenoot Davy een briefje door te geven aan Kaat. Toegegeven, ze was de babe van het zesde, met haar blonde lokken. Op die “Ik zie u zitten” antwoordde de blondine “Ik u ook”. Sinds die dag is Kaat bijzonder tevreden dat ze niet single is. Dat ze, als vriendinnen vertellen over dates waarna mannen zeggen “awel, voor sfeer en gezelligheid, een dikke tien!”, kan zuchten en bij zichzelf

denken: “Ik hoef me daar geen zorgen over te maken”. Dat dat briefje tot nu toe het meest romantische is wat Steve deed, daar legt ze zich graag bij neer.

De Dansaert-Vlaming

Volledig scherm © Getty Images

Willem en Marie hebben elkaar op Tinder naar rechts geswiped “toen daar nog niet zoveel volk op zat”, ze waren vage bekenden die elkaar weleens in een Nederlandstalig café in de hoofdstad tegen het lijf liepen. Ze houden sinds het begin vol dat ze elkaar ‘via via’ hebben ontmoet, niet helemaal gelogen. Intussen zijn we zes jaar, een lening, visgraatparket in een mid-century appartement in een opkomende buurt, matching stadsfietsen en een schattige Corgi later. Marie is bijna klaar om er een label op te plakken. Ook Willem was tot voor kort niet klaar voor “iets serieus”.