Zita Wauters, dochter van Koen Wauters, over opgroeien in lockdown: “Ik word dit jaar zeventien en ben nog nooit naar een fuif kunnen gaan”

Kleine meisjes worden groot, ook in lockdown. Zita Wauters (16), dochter van Koen Wauters (53) en Valerie De Booser (41), zag haar sweet sixteen aan haar neus voorbijgaan. Ze wil weer voltijds naar school en ze mist haar vrijheid. “Ik zou op deze leeftijd met mijn ouders moeten discussiëren over hoe laat ik thuis ben na een fuif”, zegt ze over wat een bijzonder lastig jaar is.

“Hallo! Klaar om deze ‘hippe’ buurt te verkennen?”, roept Zita Wauters ons lachend toe, ergens in het Oost-Vlaamse groen. Het is een druilerige dag en er staat een fikse wind, maar we gaan voor een interview on the go in de rustige wijk waar haar papa woont. “Ik beslis tegenwoordig zelf, samen met mijn manager, over interviews. Ik vind het fijn dat ik die vrijheid krijg van mijn ouders”, klinkt het.

De mooie, mondige dochter van Koen Wauters (53) en Valerie De Booser (41) is ontpopt tot een knappe, zelfstandige jongedame. Sinds begin vorig jaar is ze kind van gescheiden ouders, daarover is Zita kordaat: “Dat is privé en daar moet iedereen respect voor hebben. Punt.”

Een jaar in lockdown, Zita: lukt het nog een beetje?

“Het is voor iedereen erg, natuurlijk, maar ik word dit jaar zeventien en ik ben nog nooit naar een fuif kunnen gaan! Nog nooit! Verschrikkelijk! (lacht) Het vele thuis zitten kon ik wel waarderen: de lockdown was een goed moment voor zelfreflectie. Er was tijd om tot rust te komen.”

Je werd zestien in oktober: dat was wellicht niet wat je ervan verwacht had.

“Ik had er zo naar uitgekeken! Ik zag sweet sixteens in Amerika en wilde ook zo’n zot feest. Mama was daar twee jaar geleden al mee bezig: ‘Dit is een toffe locatie, Zita, dat moeten we onthouden’. Maar op mijn zestiende verjaardag stond ik daar, met slechts drie vriendinnen. Beetje zielig, wel. Happy birthday. Jeej. (grijnst)”

Honger naar meer? Lees morgen het volledige interview in NINA of op nina.be.

Ook in NINA deze week:

1. Wim Weet Raad: high-school sweethearts Silvia en Floris groeiden uit elkaar: “Hij vond een luisterend oor bij zijn vrouwelijke collega”

2. De nieuwe hype in beautyland: mindful make-uppen

3. De voordelen en valkuilen van open relaties

4. Henry en Charlotte gooien het roer om en gaan vijf jaar op wereldreis

5. Momblogger Lara Switten die vecht tegen kanker, over de verjaardag van haar dochter: “Mijn eeuwige baby is drie geworden. Ik knipperde met mijn ogen en toen was het zover”

Bekijk ook: Zita Wauters eerste keer op reis met liefje (juli 2020)