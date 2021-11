Zelfportret van Frida Kahlo verkocht voor maar liefst 30,7 miljoen euro. Waarom blijft de Mexicaanse kunstenares zo fascineren?

Het nieuwe seizoen van ‘Sex Education’ al uitgekeken? Vanaf nu kan je overnach­ten in het huis van Otis

Misschien wel even bekend als de hoofdpersonages van de waanzinnig populaire Netflix-serie ‘Sex Education’, is het rode huis van Otis en zijn moeder Jean. Het bevindt zich in de sprookjesachtige valleien van Forest of Dean en Wye Valley in Engeland. Wilde jij ook altijd al eens binnengluren? Dan heb je geluk, want het huis werd omgetoverd tot een gezellig vakantiehuis.

