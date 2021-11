Wil jij ook eens ‘out of the box’ reizen? Ontdek 5 unieke locaties in eigen land

Een vrije dag op de planning? Dat vraagt om avontuur! Haal je stoute schoenen uit de kast en zet nog eens een stapje in het onbekende in ons land. Ga ‘glampen’, wandelen over een loopbrug van wel zestien meter hoog of ontdek wat de Troglodiet is. Met deze vijf ‘out of the box’ tips beleef je een (dag)trip die nét iets anders dan anders is.

1. De Columbus achterna

In voor een uitje zonder zorgen met je dochter, je buurvrouw of beste vriendin? Dan is Guided Glamping iets voor jou. Wij spraken met Karlijn van Mobilijn.

“‘Guided Glamping’ is een kampeerbeleving op maat, voor een of twee vrouwen. Samen passen we perfect in mijn mobilhome. Zelf ben ik chauffeur, gids en kok. Ik pik m’n reisgenoten thuis op en regel broodjes en koffie voor onderweg. Vanaf dan begint het genieten. We rijden naar onze vooraf uitgestippelde bestemming, maar een kleine omweg is altijd mogelijk. Het cruisen op zich is de helft van het plezier. Ook over de lunch en het avondmaal hoef je je geen zorgen te maken. Slapen doen we aan boord, maar met privacy.” “Eerst steken we de koppen samen en pols ik naar de verwachtingen. Kies je voor pure rust, of mag het iets actiever? Wil je voluit de culturele toer op? Of misschien heb je geen zin om te kiezen. Alles is bespreekbaar. Ik doe een voorstel op maat en als iedereen er zich goed bij voelt kloppen we af.”

“Het tv-programma De Columbus, waarin Wim Lybaert telkens een andere passagier meeneemt, heeft me enorm getriggerd. Reizen zit me in het bloed. En tijdens een trip met een eerder impulsieve vriendin besefte ik hoe graag ik plan en organiseer. Al kan loslaten je reis iets extra’s geven.”

Prijs op aanvraag, mobilijn.be.

2. Kijk eens omlaag

Het bos beu? Geef het Parc naturel des Plaines de l’Escaut, in het grensstadje Péruwelz, een kans. Je wandelt tussen en boven de oeroude eiken, essen en beuken. Le Promenoir des Cimes is een zestig meter lange loopbrug op zestien meter hoogte. Architect Stéphane Meyrant koos bewust voor een stalen constructie, net om fel te contrasteren met de natuur. “Een menselijke ingreep die gezien mag worden.”

Le Promenoir des Cimes, Rue des Sapins 31, Péruwelz, plainesdelescaut.be.

3. Wees welkom

Je waant je in de prehistorie, en tegelijk is de Troglodiet Instagrammable as hell. Nederlands kunstenaar Joep van Lieshout bedacht het kunstwerk in opdracht van de gemeente, Natuurpunt en de Neerpeltse watersportclub, die bezoekers origineel welkom wilden heten. Grote inspiratie bron is de Troglodiet, een holbewoner uit de oertijd, op zoek naar bescherming in de grotten. De organische vormen lenen zich perfect tot rust- of schuilplaats, en voor de lokale roeiers doen ze dienst als omkleedhokje.

De Troglodiet bevindt zich in de Tussenstraat, Neerpelt.

4. Badmuts af voor cultuur

In 1936 bedacht Georges Truffaut, de toenmalige schepen van luik, La Sauvinière; een thermen- en badenproject in ware Bauhaus-stijl. Zes jaar later zwaaiden de deuren van het gebouw met passagierschipallure open. La Sauvenière kende al heel snel een groot succes. In de gloriejaren waren er meer dan 800.000 zwemmers per jaar. Er werden ook wedstrijden gezwommen. Eind vorige eeuw sloeg het verval toe en sloten de deuren. Vandaag wordt het gebouw, onder de naam La Cité Miroir, opnieuw druk bezocht. Waar weleer het zwembadwater de lucht weerspiegelde, weerspiegelt La Cité Miroir nu het culturele klimaat van Luik. Je kan er naar de film, naar live-optredens en langs de trapjes van het zwembad naar beneden om kunst te kijken. Tot eind december loopt er de WORLD PRESS PHOTO expo.

La Cité Miroir, Place Xavier Neujean 22, Luik, citemiroir.be.

5. Zes kilometer ‘Pepwalk’

Het geluk van Kobe en Laura, uitbaters van koffiebar Madam Bakster, werd zwaar op de proef gesteld toen Kobe eind vorig jaar de diagnose maagkanker kreeg. “Als je leven aan een zijden draadje hangt, word je gedwongen van dag tot dag te leven.” Om de zware tegenslag om te buigen tot iets positiefs ontwikkelden ze samen een belevingswandeling rond veerkracht. Zo hopen Kobe en Laura hun situatie een plaatsje te geven en tegelijk wandelaars te enthousiasmeren om even stil te staan bij een cruciaal thema.

Met verschillende opdrachten en stops gidst de wandeling je door hartje Gent en word je ludiek uitgedaagd om met het thema veerkracht te werken. Hoogtes, laagtes, stilstaan en opveren, je beleeft het allemaal. De tocht start en eindigt aan het Zuidpark en bij aankomst heb je zo’n 6 kilometer in je benen ... of een slordige 8.500 stappen extra op je favoriete stappenteller. De smartphone mag mee op wandel! Je gsm wijst je de weg naar alle locaties en fungeert intussen als je persoonlijke cheerleader. Een ticket kost € 6 (bon van € 2 voor koffiehuis inbegrepen).

