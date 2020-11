Wil je ook in de winter leven in je tuin? Deze planten houden het hele jaar groene bladeren

Vlezenbeek/Brussel Kerstboom­spot­ter Pierre heeft neus voor mooie reuzen: “Ik zag meteen dat die boom perfect was voor de Grote Markt”

19 november De prachtige kerstboom die dit jaar op de Grote Markt in Brussel staat werd enkele jaren geleden door kweker Pierre Demesmaeker gespot in de tuin van een hotel in de Ardennen. Hij heeft een neus voor mooie bomen en gaat zelfs op verkenning om die bijzondere reuzen op te sporen. “Ik zag meteen dat die reus een prachtexemplaar was”, vertelt hij. “Tijdens zo’n zoektocht ben ik even geen kweker meer, maar een makelaar in kerstbomen.”