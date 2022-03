“Werk aan je mindset, dan verdwijnen problemen als sneeuw voor de zon”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Er kunnen fikse discussies ontstaan deze week. Niet alleen op je werk, ook thuis. Je hebt weinig geduld en begrip, waardoor je een kort lontje kunt hebben. Rem jezelf af en sta stil bij wat je doet en voelt. Op die manier krijg je inzicht in wat er werkelijk aan de hand is en hoe je dit op kunt lossen.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week kan verrassend voor je verlopen. Denk hierbij aan onverwachte ontmoetingen, ontwikkelingen of resultaten. Toch pakt het waarschijnlijk goed voor je uit, zeker wanneer je ervoor open staat. Houd je vast aan vastomlijnde plannen en manieren van doen, dan blokkeer je de boel. Zit je op een antwoord te wachten, dan is de kans groot dat je die krijgt.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Dit kan een onrustige week voor je worden met plotselinge twists en veranderingen, Tweelingen. Gelukkig ben je flexibel ingesteld en kun je er wel mee dealen. Toch heeft het de nodige impact op je, wees dus extra lief voor jezelf. Maak tijd vrij voor toffe activiteiten of trek je terug wanneer je daar behoefte aan hebt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het is aan te raden het iets rustiger aan te doen deze week. Zeker wanneer je merkt dat je moe bent, dan is dat zeker een strak plan. Het heeft geen zin om dingen te pushen of te forceren, de planeten adviseren je om af te wachten. Heb vertrouwen dat het op een later tijdstip goed komt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het is belangrijk dat je deze week niet alles gelooft wat je hoort en ziet, Leeuw. Volg je eigen gevoel en check waar nodig de feiten, daar doe je jezelf een groot plezier mee. Verder is een fysieke uitlaatklep een must. Maak tijd vrij om te wandelen, fietsen of te sporten. Daar krijg je nieuwe energie van.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Net als de Tweelingen kun je deze week onrustig zijn, Maagd. De ontwikkelingen in de wereld hebben behoorlijk wat impact op je. Het is daarom belangrijk dat je bij jezelf blijft en niet te veel bezig bent met de buitenwereld. Zet af en toe de radio en tv uit, lees een boek of zet je favoriete muziek op en kalmeer.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je bent vrij positief gestemd deze week en vooral met je toekomst bezig, Weegschaal. Misschien ben je al een zomervakantie aan het uitzoeken of andere plannen aan het maken. Dat zorgt in ieder geval al voor de nodige voorpret. Dit is een goede week om eropuit te trekken, zorg voor voldoende fysieke beweging en buitenlucht.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Jij hebt deze week duidelijke doelen voor ogen en daar ga je volledig voor. Je doet het niet omdat het moet, maar omdat je het echt zelf wilt en dat geeft je de nodige kracht, enthousiasme, motivatie en succes. Blijf wel op je grenzen letten, neem regelmatig een pauze en stop wanneer je moe wordt.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Er staat je een prettige week te wachten, Boogschutter. De lente is officieel begonnen en het lijkt alsof jij ook de lente in je bol hebt! Je hebt zin om eropuit te trekken, een terras te bezoeken met vriendinnen of een weekendje weg te gaan. Voor al dit soort activiteiten is dit een zeer geschikte week.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De kans is groot dat je voor één of meer beslissingen komt te staan deze week, Steenbok. Twijfel niet wanneer je zeker weet wat je te doen staat, daar mag je dan absoluut op vertrouwen. Verder kan het zijn dat anderen je om raad en advies komen vragen. Dat doe je waarschijnlijk graag, zeker voor vrienden of familie.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je kunt een tikkeltje somber of negatief zijn deze week, Waterman. Dat kan met de gebeurtenissen in de wereld te maken hebben of met een privékwestie. Met negativiteit komt je niet ver. Probeer in oplossingen te denken en niet in problemen. Gelukkig helpen de planeten je hierbij. Werk aan je mindset, dan verdwijnen problemen als sneeuw voor de zon.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je hebt te maken met veel planeetinvloeden deze week, die je extra sensitief maken. Dat is iets om rekening mee te houden. Misschien ben je sneller moe of raak je eerder overprikkeld. Ook voor jou geldt dat je niet steeds naar de tv of radio hoeft te luisteren. Doe liever iets wat je tof vindt en beperk negatieve prikkels.